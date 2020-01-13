В Австрии выступили против американских санкций по «Северному потоку – 2»

Александер Шалленберг – глава австрийского внешнеполитического ведомства – подверг критике санкции США против российского газопровода «Северный поток – 2». По словам диплота, такое поведение Вашингтона является неприемлемым в современном мире, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Мы категорические отвергаем экстерриториальное действие ограничительных мер со стороны США, – подчеркнул он. – В современном мире это просто неприемлемо».

Шалленберг также отметил, что «Северный поток – 2» способствует диверсификации энергоснабжения стран Старого Света и никак не ущемляет интересы Украины.

При этом он напомнил, что американские власти признаются, что их критика в адрес газопровода основывается только на экономических соображениях.

«Но мы хотим, чтобы в Вашингтоне знали, что Европы другие интересы. Конечно же, у США и Евросоюза ценности одинаковые. Но Европа не может продолжать жить методами 30-летней давности, так как мир уже давно стал многополярным», – резюмировал глава МИД Австрии.