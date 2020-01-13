В Германии назвали убыль населения России отголоском «катастрофы 90-ых»

В России наблюдается самая значительная убыль населения за 11 лет, которая стала отголоском «катастрофы 90-ых» с огромным снижением рождаемости в тот период, пишет немецкая газета Die Welt в материале под броским заголовком «Эффект 90-х» больно бьет по России».

Автор материала сообщает, что в последние годы значительно выросла продолжительность жизни россиян – до 73,6 года, однако, общая численность населения составляет всего 146,8 млн человек, сократившись за последние 11 лет на 259 тыс. 600 человек.

«Это является антирекордом. Причины просты и понятны», - резюмирует автор, который главным фактором данного показателя называет не рост смертности, а снижение рождаемости в 80 из 85 регионов страны. Издание считает, что «сказываются последствия 1990-х годов с их низкой рождаемостью», когда население страны было озадачено проблемами собственной выживаемости, а не рождаемостью.

«Среднее количество детей сократилось до 1,2 ребенка на одну женщину в 1999-м, с 2,2 ребенка в 1987 году», - говорится в статье. Автор не отрицает, что после распада СССР, в стране наступила «настоящая демографическая катастрофа».

После мер по поддержке матерей, принятых правительством Владимира Путина, рождаемость выросла до 1,7 ребенка на одну женщину. Из основных направлений автор называет денежные выплаты и снижение ставок ипотечного кредитования.