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В Минздраве рассказали о пользе искусственного мяса

Москва, 13.01.2020

Виктор Тутельян – главный внештатный специалист диетолог Министерства здравоохранения России – рассказал о пользе искусственного мяса. По его словам, оно по своим качествам может быть сопоставимо по пользе с обычным, передаёт РИА Новости.

«Это те же клетки мышечной ткани, оно при этом без содержания антибиотики в силу того, что они просто не нужны, – пояснил диетолог. – Кроме того, польза искусственного мяса заключается в том, что оно содержит всё, что необходимо».

При этом Тутельян подчеркнул, что что технология создания такого мяса пока очень дорогая, поэтому до массового производства еще далеко.

«Но как только это станет выгодно с точки зрения экономики то, безусловно, на искусственное мясо будет большой спрос. Поэтому мы должны обладать этими технологиями, чтобы, когда придёт время, развернуть производство искусственного мяса», – резюмировал диетолог Минздрава РФ.

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