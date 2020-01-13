В партии Порошенко призвали найти «российский след» в авиакатастрофе в Иране

Ирина Геращенко – сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде – раскритиковала реакцию главы «самостийной» Владимира Зеленского на крушение украинского Boeing в Тегеране. По её мнению, необходимо расследовать «возможную причастность Москвы» к произошедшему, передаёт РИА Новости

«Зеленский даже не упоминает о том, что Москва может быть причастна к этой ужасной трагедии с нашим самолётом», - заявида депутат.

При этом она подчеркнула, что Украина должна потребовать проведения Совета Безопасности ООН и обсудить в ходе него «возможную роль России в поставках ракет Ирану».

«Но самое ужасное заключается в том, что команда Владимира Зеленского не смогла своевременно начать расследование произошедшего», – резюмировала депутат партийной фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко.