В Польше не довольны собственной политикой в отношении России

Бывший президент Польши Лех Валенса подверг критике политику официальной Варшавы в отношении России, в частности политик обвинил нынешнее руководство в несправедливости по отношению к Москве из-за нежелания пригласить российского президента Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Новость передает польское издание Onet.

Валенса заявил также, что из-за этого демарша «Дуда не будет иметь права голоса в Израиле, куда ему не следовало даже лететь».

Валенса уверен, что президент Путин имеет полное право посетить празднования, поскольку узники Освенцима были освобождены именно Красной армией.

«Это историческая правда, и никто не изменит ее, а если польское правительство хочет создать свой собственный исторический нарратив, это слишком несерьезно», - заявил политик. Он добавил, что если Польша намерена строить с Россией добрососедские отношения, то необходимо вести с Москвой диалог, но «это нужно делать определенным способом».

Напомним ранее российский лидер назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей», который обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

В ответ на это высказывание польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в ходе захвата Польши фашистами якобы существовал «союз Гитлера и Сталина». С этого момента СМИ заговорили о начале конфронтации между Россией и Польшей по историческим вопросам.