В России повышают тарифы на сотовую связь

«Билайн» и «МегаФон» намерены повысить стоимость некоторых тарифов, передает «Коммерсантъ». Уточняется, что, начиная с 13 января, у оператора «МегаФон» вырастут архивные тарифы. Решение в компании назвали вынужденным, вызванным «ростом потребления услуг абонентами». Уточняется, что нововведения коснуться большинства абонентов

В «Билайне» изданию заявили, что рост тарифов ожидается с 16 января, что вызвано необходимостью соответствовать рыночной ситуацией. Повышение вызвано незапланированными тратами из-за «закона Яровой», а также планируемыми расходами на реализацию закона о «суверенном рунете», пишет издание. Что касается других операторов, таких как МТС и Tele2, то там пока не комментируют возможность повышения тарифов.

Как считают эксперты, повышение тарифов обычное дело и происходит регулярно 3-4 раза в год. По словам руководителя информационно-аналитического агентства Content Review Сергея Половникова, наиболее сильно это заметно в конце года.