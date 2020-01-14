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Бизнес-план: что учесть для правильного составления документа

Москва, 14.01.2020
При написании бизнес-плана необходимо выполнять ряд определенных требований, которые обусловлены его использованием потенциальными инвесторами в качестве основного документа.
#PressRelease

После ознакомления с бизнес-планом у них должно сформироваться впечатление об описанном проекте как о перспективном направлении вложения своих денег. Это не означает, что следует рекламировать свой бизнес путем его приукрашивания. Бизнес-план должен иметь структуру, которая правильно концентрирует внимание и в то же время не навязывает информацию. Для решения поставленной задачи можно воспользоваться шаблон бизнес-плана. Общие требования, предъявляемые к данному документу, таковы:

  • В целях удобства восприятия объем должен быть не более пятидесяти страниц.
  • В бизнес-плане должно быть приведено максимальное количество конкретных цифр и фактов, все справочные или второстепенные сведения должны указываться как дополнения.
  • Резюме должно иметь объем не больше страницы и при этом создавать четкое впечатление.
  • Изложение текста должно быть ясным и доступным. Хотя использование специальных терминов допускается, они должны быть понятными.
  • Анализ текущей ситуации в бизнес-план должен базироваться на реалистичной информации, а все прогнозы следует подтвердить точными расчётами.
  • Текст должен содержать описание всех рисков, возникновение которых вероятно в процесс работы.
  • В бизнес-плане должны описываться стратегии, применение которых будет нацелено на развитие компании.

При соблюдении всех предъявляемых к подготовке бизнес-плана требований достижение поставленной цели вполне реально. Особое внимание необходимо уделить следующим моментам:

  • Экономическая эффективность проекта. Этот показатель является главным как для владельца компании, так и для инвестора. Он используется банковскими учреждениями в качестве ключевого при принятии решения о предоставлении кредитных ресурсов.
  • Расчет налогов на бизнес после реализации проекта с учетом его организационно-правовой формы.
  • Срок окупаемости проекта. Его продолжительность зависит от типа компании, выпускаемых ею товаров и оказываемых ею услуг. В большинстве случаев срок окупаемости составляет примерно три-пять лет. Для крупных инвестиционных проектов он может составлять восемь-двенадцать лет. Данный показатель помогает определиться с целесообразностью инвестирования в проект.
  • Расчеты в зарубежной валюте. При планировании экспортных и импортных операций нужно сделать расчеты в долларах США или евро.
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