Бизнес-план: что учесть для правильного составления документа

После ознакомления с бизнес-планом у них должно сформироваться впечатление об описанном проекте как о перспективном направлении вложения своих денег. Это не означает, что следует рекламировать свой бизнес путем его приукрашивания. Бизнес-план должен иметь структуру, которая правильно концентрирует внимание и в то же время не навязывает информацию. Для решения поставленной задачи можно воспользоваться шаблон бизнес-плана. Общие требования, предъявляемые к данному документу, таковы:
- В целях удобства восприятия объем должен быть не более пятидесяти страниц.
- В бизнес-плане должно быть приведено максимальное количество конкретных цифр и фактов, все справочные или второстепенные сведения должны указываться как дополнения.
- Резюме должно иметь объем не больше страницы и при этом создавать четкое впечатление.
- Изложение текста должно быть ясным и доступным. Хотя использование специальных терминов допускается, они должны быть понятными.
- Анализ текущей ситуации в бизнес-план должен базироваться на реалистичной информации, а все прогнозы следует подтвердить точными расчётами.
- Текст должен содержать описание всех рисков, возникновение которых вероятно в процесс работы.
- В бизнес-плане должны описываться стратегии, применение которых будет нацелено на развитие компании.
При соблюдении всех предъявляемых к подготовке бизнес-плана требований достижение поставленной цели вполне реально. Особое внимание необходимо уделить следующим моментам:
- Экономическая эффективность проекта. Этот показатель является главным как для владельца компании, так и для инвестора. Он используется банковскими учреждениями в качестве ключевого при принятии решения о предоставлении кредитных ресурсов.
- Расчет налогов на бизнес после реализации проекта с учетом его организационно-правовой формы.
- Срок окупаемости проекта. Его продолжительность зависит от типа компании, выпускаемых ею товаров и оказываемых ею услуг. В большинстве случаев срок окупаемости составляет примерно три-пять лет. Для крупных инвестиционных проектов он может составлять восемь-двенадцать лет. Данный показатель помогает определиться с целесообразностью инвестирования в проект.
- Расчеты в зарубежной валюте. При планировании экспортных и импортных операций нужно сделать расчеты в долларах США или евро.