Бизнес-план: что учесть для правильного составления документа

После ознакомления с бизнес-планом у них должно сформироваться впечатление об описанном проекте как о перспективном направлении вложения своих денег. Это не означает, что следует рекламировать свой бизнес путем его приукрашивания. Бизнес-план должен иметь структуру, которая правильно концентрирует внимание и в то же время не навязывает информацию. Для решения поставленной задачи можно воспользоваться шаблон бизнес-плана. Общие требования, предъявляемые к данному документу, таковы:

В целях удобства восприятия объем должен быть не более пятидесяти страниц.

В бизнес-плане должно быть приведено максимальное количество конкретных цифр и фактов, все справочные или второстепенные сведения должны указываться как дополнения.

Резюме должно иметь объем не больше страницы и при этом создавать четкое впечатление.

Изложение текста должно быть ясным и доступным. Хотя использование специальных терминов допускается, они должны быть понятными.

Анализ текущей ситуации в бизнес-план должен базироваться на реалистичной информации, а все прогнозы следует подтвердить точными расчётами.

Текст должен содержать описание всех рисков, возникновение которых вероятно в процесс работы.

В бизнес-плане должны описываться стратегии, применение которых будет нацелено на развитие компании.

При соблюдении всех предъявляемых к подготовке бизнес-плана требований достижение поставленной цели вполне реально. Особое внимание необходимо уделить следующим моментам: