Эксперты назвали самые популярные регионы РФ для санаторно-курортного отдыха

Эксперты портала ТурСтат, проанализировав количество путёвок, которое россияне приобрели в прошлом году в санатории, назвали самые популярные регионы страны для санаторно-курортного отдыха

Возглавил ТОП-10 Краснодарский край с санаториями в Сочи, Анапе и Геленджике. Высокий сезон здесь длится с июня по начало октября. В это время наибольшим спросом пользуется пляжный отдых, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика».

На втором месте Ставрополье. Самые популярные санатории региона расположены в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске. Замыкает тройку лидеров Крым. Наибольшей популярностью у туристов пользуются санатории расположенные в Ялте, Алуште и Евпатории. Дале расположилось Подмосковье. На территории субъекта действует свыше 180 гостиниц и более 800 турфирм. Курортно-оздоровительный комплекс Московской области включает свыше 1 тыс. объектов рекреации (санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских оздоровительных лагерей и др.).

На 5-м месте Башкирия. Среди ключевых факторов, определяющих высокую конкурентоспособность санаторием республики на российском, а также международном туристических рынках выделяют значительное количество природных достопримечательностей и историко-культурное наследие.

Кроме того, в ТОП-10 самых популярных регионов страны для санаторно-курортного отдыха вошли: Алтайский край, а также Самарская, Ленинградская, Ярославская и Тульская область.



