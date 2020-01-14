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Эрдоган пообещал преподать урок «путчисту» Хафтару

Москва, 14.01.2020

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что если командующий Ливийской национальной армии Халиф Хафтар продолжит наступление на позиции Правительства национального согласия Ливии, то Анкара преподнесет ему урок, сообщает ТАСС.

Турецкий лидер сообщил также, что он внимательно следит «за шагами законных ливийских властей и союзников генерала Халифы Хафтара».

«Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, то Турция готова преподать Хафтару урок», – заявил Эрдоган. Он также напомнил, что Турция и Россия приложили много усилий и Хафтар согласился с условиями перемирия в Ливии, однако, потом повел себя странно, не захотел подписывать соглашение, «сбежав из Москвы».

«На переговорах в Москве правительство Триполи проявило конструктивную позицию, однако путчист Хафтар не захотел подписывать соглашение о перемирии», – сказал Эрдоган, который возложил ответственность за случившееся на Москву.

Напомним, переговоры по ситуации в Ливии прошли 13 января в Москве, где глава Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж отказался провести встречу с Хафтаром.

Глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров заявил, что стороны не смогли договориться по существу, и усилия в этом направлении будут продолжены.

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