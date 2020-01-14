Вход/Регистрация Подписка

США намерены заставить Китай отказаться от иранской нефти

Москва, 14.01.2020
#Нефть
#Сергей Мануков
  • США намерены заставить Китай отказаться от иранской нефти

EPA

На торговых переговорах между делегациями США и Китая американские представители пытаются увязать их результат с позицией Пекина по иранской нефти. Не обращая внимания на американские запреты и угрозы введения санкций, Китай продолжает покупать у Тегерана нефть и конденсат. Причем, покупает немало – свыше 200 тыс. бар./сутки. Естественно, Вашингтон хочет перекрыть этот канал поступления в Иран валюты, возможно, самый большой на данный момент, и оказывает на китайских визави за столом переговоров давление с целью заставить их полностью отказаться от иранской нефти.

«То, что мы пока не видели санкций против китайских перевозчиков, импортеров и независимых переработчиков, которые ввозят 200 тыс. бар./сутки,- говорит Элизабет Розенберг, директор энергетической программы в Центре новой американской безопасности, а в прошлом известный аналитик и специалист по санкциям,- не означает, что ее (нефти) нет. Я полностью уверена в том, что санкции на эту последнюю экспортируемую иранскую нефть будут введены и что их введение – лишь вопрос времени».

В интервью Fox Business министр торговли Стивен Мнучин заявил, что американские санкции на иранскую нефть, которые были в полном объеме введены в мае 2019 года, сократили доходы Тегерана от нефти более чем на 95%. Приблизительно 70% нефти, которую в обход американских санкций и запретов по-прежнему продает Иран, приходится на КНР, который остается крупнейшим покупателем иранской нефти.

Во второй половине прошлого года экспорт иранской нефти в Поднебесную колебался, по данным S&P Global Platts, в районе 225 тыс. бар./сутки. Это более чем в полтора раза меньше, чем в первой половине 2019 года, когда Пекин покупал у Тегерана 400 тыс. бар./сутки. Еще больше – порядка 650 тыс. бар./сутки составлял импорт Китаем иранской нефти в 2018 году.

По словам Мнучина, китайские государственные компании и предприятия сейчас нефть у Тегерана не покупают. Это значит, что весь импорт нефти из ИРИ приходится на независимые нефтеперерабатывающие компания и заводы. Американский министр добавил, что США «тесно сотрудничают (с Китаем), чтобы прекратить все их (китайские) торговые операции (с Ираном)».

Стивен Мнучин также рассказал журналистам, что сотрудники Министерств торговли США и Государственного департамента встречались с официальными лицами из КНР и обсуждали прекращение закупок китайскими компаниями нефти у Тегерана.

Элизабет Розенберг полагает, что такие «обсуждения» будут продолжаться до тех пор, пока китайцы полностью не откажутся от иранской нефти, или пока США не начнут вводить санкции против китайских компаний, покупающих ее у Ирана.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Тяжелая нефть ТРИЗов и битумов

    В России заканчивается доступная нефть: по данным Минприроды, ее добыча неуклонно падает, а доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами превысила 60%. Российские компании начали «гонку вооружений» и вкладывают миллиарды в новые технологии

    О подходах к цифровой трансформации металлургических предприятий

    Курс на цифровизацию металлургических предприятий сохранится и в 2020 году. Такие лидеры отрасли, как «Норникель», «ММК», «НЛМК», «Северсталь», «Евраз» уже начали реализовывать инвестиционную программу и делать конкретные шаги к цифровому будущему

    «Норникель»: впереди десять лет экологической ответственности

    Компания впервые представила беспрецедентную стратегию на десять лет, уделив в ней особое внимание экологии и устойчивому развитию

    Мы хотим быть доступными для наших покупателей

    «Камский кабель» запустил франшизу розничных магазинов кабельно-проводниковой и электротехнической продукции
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс рубля не остановить
      Минэкономразвития уверено в продолжении укрепления курса рубля – по крайней мере, в первом полугодии 2020 года
    2. Благополучие развитых экономик держится на хрупком балансе
      В третьем десятилетии XXI века крупнейшим экономикам будет все сложнее поддерживать высокие уровни стоимости активов, потребления и задолженности домохозяйств
    3. Немезида заносит меч над компаниями ЖКХ
      Минстрой разработает к Жилищному кодексу поправки, предусматривающие штрафы за превышение стоимости услуг ЖКХ. В Госдуме уже заявили о готовности их поддержать. Но у аналитиков есть повод для недоумения
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2020 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама