США намерены заставить Китай отказаться от иранской нефти

На торговых переговорах между делегациями США и Китая американские представители пытаются увязать их результат с позицией Пекина по иранской нефти. Не обращая внимания на американские запреты и угрозы введения санкций, Китай продолжает покупать у Тегерана нефть и конденсат. Причем, покупает немало – свыше 200 тыс. бар./сутки. Естественно, Вашингтон хочет перекрыть этот канал поступления в Иран валюты, возможно, самый большой на данный момент, и оказывает на китайских визави за столом переговоров давление с целью заставить их полностью отказаться от иранской нефти.

«То, что мы пока не видели санкций против китайских перевозчиков, импортеров и независимых переработчиков, которые ввозят 200 тыс. бар./сутки,- говорит Элизабет Розенберг, директор энергетической программы в Центре новой американской безопасности, а в прошлом известный аналитик и специалист по санкциям,- не означает, что ее (нефти) нет. Я полностью уверена в том, что санкции на эту последнюю экспортируемую иранскую нефть будут введены и что их введение – лишь вопрос времени».

В интервью Fox Business министр торговли Стивен Мнучин заявил, что американские санкции на иранскую нефть, которые были в полном объеме введены в мае 2019 года, сократили доходы Тегерана от нефти более чем на 95%. Приблизительно 70% нефти, которую в обход американских санкций и запретов по-прежнему продает Иран, приходится на КНР, который остается крупнейшим покупателем иранской нефти.

Во второй половине прошлого года экспорт иранской нефти в Поднебесную колебался, по данным S&P Global Platts, в районе 225 тыс. бар./сутки. Это более чем в полтора раза меньше, чем в первой половине 2019 года, когда Пекин покупал у Тегерана 400 тыс. бар./сутки. Еще больше – порядка 650 тыс. бар./сутки составлял импорт Китаем иранской нефти в 2018 году.

По словам Мнучина, китайские государственные компании и предприятия сейчас нефть у Тегерана не покупают. Это значит, что весь импорт нефти из ИРИ приходится на независимые нефтеперерабатывающие компания и заводы. Американский министр добавил, что США «тесно сотрудничают (с Китаем), чтобы прекратить все их (китайские) торговые операции (с Ираном)».

Стивен Мнучин также рассказал журналистам, что сотрудники Министерств торговли США и Государственного департамента встречались с официальными лицами из КНР и обсуждали прекращение закупок китайскими компаниями нефти у Тегерана.

Элизабет Розенберг полагает, что такие «обсуждения» будут продолжаться до тех пор, пока китайцы полностью не откажутся от иранской нефти, или пока США не начнут вводить санкции против китайских компаний, покупающих ее у Ирана.