Немецкие СМИ оценили итоги встречи Путина и Меркель в Москве

Очередное доказательство известной истины – уважают только сильных. После того, как Россия в последние три-четыре года доказала, что она вновь сильна, отношение к ней резко изменилось. Очередным наглядным примером этих перемен стал первый после длительного перерыва визит 11 января канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.

По мнению ежедневной берлинской газеты Der Tagesspiegel эта встреча между старыми знакомыми стала самой теплой после возвращения Крыма в состав России, которое, по крайней мере, формально стало поворотным моментом в отношениях России с Западом и самым крупным поворотом после распада СССР.

О многом говорит то, что на совместной пресс-конференции по итогам переговоров ни слова не было сказано о таких сложных вопросах в российско-германских отношениях, как убийство в Берлине грузинского гражданина и высылка двух российских дипломатов. Пресс-конференция оставила сильное впечатление истинности новой и в то же самое время старой истины – теперь без России не решить кризисы в Сирии и Ливии. Да и влияние Москвы на Тегеран позволяет говорить о ней, как о полноправном посреднике в остром кризисе в Персидском заливе.

В то время, как канцлер Меркель влияет на события посредством экономической мощи Германии, президент Путин может делать то же самое и даже больше при помощи военной силы, отмечает немецкое издание.

Самым конкретным результатом переговоров в Кремле, которые продлились несколько часов, стало заявление российского лидера, который заявил, что с «Северным потоком 2», несмотря на искусственные преграды, по-прежнему чинимые противниками, все в порядке. Путин заверил, что он будет достроен и что по нему пойдет в Германию газ если не в этом, то уж точно – в первом квартале следующего года. По словам российского президента, России вполне по силам достроить оставшиеся 160 км газопровода собственными силами. Так что и здесь американские санкции не принесли Вашингтону ничего, кроме незначительной задержки с окончанием строительства и довольно сомнительного морального удовлетворения.

Для Мекрель также важно и то, что, кроме «Северного потока 2», российский газ еще как минимум пять лет будет идти в Европу и через Украину, как прежде. Это позволяет ослабить доводы противников подводного газопровода, утверждающих, что он значительно усилит зависимость Европы от российского газа и России.

Владимир Путин, кстати, похвалил немецкое правительство за то, что Берлин не «прогнулся» перед Вашингтоном в вопросе строительства «Северного потока 2», и дал высокую оценку «ответственной позиции» Германии в этом вопросе. Как всегда, обсуждалась ситуация на Украине. Попытки Франции и ФРГ закончить конфликт на юго-востоке Украины могут привести к росту напряженности в Евросоюзе, которая и так усиливается из-за очевидных разногласий по вопросу того, как следует сейчас обращаться с Россией.

Больше всего внимания на переговорах в Москве, к удивлению многих, было уделено, однако, не газопроводу, вокруг которого уже не первый год идут настоящие сражения, а Ливии. Ангеле Меркель и главе немецкого МИД Хайко Маасу, который тоже приехал в Москву, удалось заручиться поддержкой Москвы в проведении крупной международной конференции по Ливии, которую уже переносили и которая, если не произойдет ничего экстраординарного, откроется в Берлине в предстоящее воскресенье, 19 января. Кроме ливийцев и хозяев, в ней примут участие Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Интерес Германии к обстановке в Ливии понятен – эта страна должна играть ключевую роль в сдерживании миграции в Европу и, в первую очередь, в ФРГ через Средиземное море.

Конечно, участники переговоров в Москве не могли обойти стороной и самую острую на данный момент проблему в мире – очередное и, пожалуй, рекордно сильное обострение отношений между СЩА и Ираном. В Берлине продолжают настаивать на сохранении ядерной сделки по Ирану «всеми дипломатическими способами», но и здесь без Путина, пишет Tagesspiegel, не обойтись. В вопросе ядерной сделки Вашингтон по-прежнему в гордом одиночестве, что, впрочем, никак не влияет на его политику. И Франция, и даже один из ближайших американских союзников в Европе – Великобритания уговаривают Тегеран не следовать примеру США и не выходить из соглашения полностью.

Tagesspiegel выражает осторожный оптимизм относительно будущего российско-германских отношений и надеется, что встреча в Кремле станет поворотным моментом в вопросе санкций, введенных против России после присоединения Крыма. В своем выступлении президент Путин подчеркнул роль Германии, в первую очередь, в отношении экономики: «Германия является одним из главных торговых партнеров России. По объемам торговли она уступает только Китаю».

В последние годы все чаще говорят, что к экономической мощи в Берлине сейчас все больше хотят прибавить и политический авторитет. Росту влияния ФРГ несомненно будет способствовать и то обстоятельство, что 1 июля к ней перейдет президентство в ЕС. Это также позволяет предположить, что Ангела Меркель, в прошлом году немного ушедшая в тень, проведет предпоследний год своего канцлерства с присущей ей энергией и постарается не разочаровать многие миллионы соотечественников, которые несмотря на полтора десятилетия пребывания Меркель во главе страны продолжают считать ее самым авторитетным немецким политиком.