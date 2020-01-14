Как обелить «черный» табак

По данным агентства Nielsen, в третьем квартале 2019 года доля нелегальной продукции на табачном рынке РФ достигла 15,6%, при этом в 2016-м агентство TNS Kantar оценивало нелегальную торговлю в 1,1% рынка. Половину нелегальных поставок составляет продукция из стран ЕАЭС. МВД также фиксирует рост преступлений, связанных с производством и оборотом нелегального табака: в 2015 году было выявлено 108 преступлений, в 2017-м — 343, а только за девять месяцев 2019 года — порядка 1000 преступлений.

В 2019 году запущено несколько серьезных инициатив по борьбе с нелегальным табаком, которые затронут не только нелегальные сигареты, но и табачный рынок в целом, причем не только российский. И на то есть причины. Во-первых, из-за торговли нелегальными сигаретами сумма выпадающих доходов бюджета может достигнуть как минимум 100 млрд рублей по итогам 2019 года. Это недополученные акцизы и налоги.

Во-вторых, это вывод средств из легального оборота в огромных объемах, причем, как отмечают эксперты, деньги идут к ОПГ, промышляющим крупным поставками нелегальных сигарет.

В-третьих, недобросовестная конкуренция в рознице приводит к перетоку покупателей в точки продажи нелегального табака, что, по оценкам Ассоциации малоформатной торговли, наносит законопослушным участникам рынка, выплачивающим все налоги, убыток в размере 10 млрд рублей в год.

Наконец, в-четвертых, но, возможно, это самое важное, нелегальные сигареты стимулируют подростковое курение. Дешевые сигареты и так подрывают антитабачную политику из-за отсутствия ценового барьера. Но нелегальные сигареты не только в разы дешевле легальных — торговцы на черном рынке по определению нарушают закон, поэтому соблюдение запрета на продажу сигарет подросткам для них мало что значит.

Разумеется, универсального рецепта, который позволит быстро решить проблему нелегальных сигарет, не существует. Но комплекс мер, а главное, системное применение существующих и новых инструментов для борьбы с черным рынком может помочь государству и обществу справиться с этой проблемой.

Минимальная розничная цена

В конце ноября группа депутатов представила на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение единой минимальной цены на основе минимального размера налогов в стоимости каждой пачки, который в 2020 году будет составлять 64 рубля, и минимальных издержек производителей и ритейлеров. Таким образом, пороговая стоимость пачки сигарет может составить в 2020 году около 90 рублей.

Поскольку ключевым фактором спроса на нелегальные сигареты является цена, то это, с одной стороны, способ лишить нелегалов преимущества перед легальной продукцией, а с другой — предоставить правоохранительным и контролирующим органами в регионах, а также потребителям дополнительный индикатор для выявления продукции нелегального происхождения.

«Средняя цена легальных сигарет в России в 2019 году составила 115 рублей, при этом как минимум 62 рубля в любой пачке — это обязательные налоги (акциз и НДС). На деле российский рынок завален немаркированными сигаретами по 45–50 рублей за пачку, с незаплаченным акцизом, в основном из соседних стран ЕАЭС», — говорит депутат Госдумы Сергей Катасонов из комитета по бюджету и налогам.

Цифровая маркировка

С 1 июля 2019 года все производители сигарет на территории Российской Федерации обязаны маркировать продукцию цифровым QR-кодом Data Matrix. Маркировка позволяет отследить путь сигареты от конкретной фабрики до места реализации любому пользователю мобильного приложения, то есть позволяет отличить легальную произведенную продукцию от контрафакта за счет сканирования цифрового кода.

Для оптимальной работы нового инструмента нужно решить оставшиеся проблемы — в частности, не все розничные точки успели закупить оборудование для работы с маркированной продукцией. В практику потребителей еще не вошла привычка проверять наличие цифровой маркировки на пачке сигарет.

«Пока легальная розница инвестирует в подготовку к работе с маркированной продукцией, покупает оборудование, устанавливает программное обеспечение, нелегальные торговцы наращивают оборот контрафакта и контрабанды, а проблема нелегальных сигарет только усугубляется», — говорит управляющий по взаимодействию с органами власти «Филип Моррис» Константин Райнот.

С 1 июля 2020 года вступает в силу полный запрет на торговлю немаркированными сигаретами в России, включая импорт.

Ограничение ввоза сигарет для физлиц

Учитывая открытые границы внутри ЕАЭС, отсутствие этой меры является одной из причин бесконтрольного роста черного рынка табака. Даже большегрузный транспорт, забитый незадекларированными сигаретами, нельзя задержать как средство по поставке контрабанды, если водитель сообщил, что везет все для личного потребления или в качестве подарка друзьям и родственникам.

Ограничение объема перемещения уже действует на рынке алкоголя, а также введено для подакцизных товаров, ввозимых из-за пределов таможенного пространства ЕАЭС. Но ввоз в Россию сигарет из стран ЕАЭС не лимитирован. Именно это и предлагают исправить депутаты и эксперты.

Нормы о запрете перемещения физлицами по РФ немаркированной табачной продукции, превышающей 600 единиц для сигарет, 150 сигар (сигарилл), более 750 г табака, находится на рассмотрении в Госдуме в виде поправок к ФЗ 15 и КоАП.

«В отношении алкогольной продукции в законе предусмотрены ограничения на перемещения физлицами немаркированной продукции, и в КоАП предусмотрена ответственность за незаконное перемещение физлицами немаркированной алкогольной продукции сверх лимита. Эта мера работает, поэтому мы поддерживаем предложение ввести аналогичный механизм контроля для другого подакцизного товара — табачной продукции. Это позволит более эффективно бороться с контрабандистами, которые, в том числе, практикуют перевозку под видом “личных целей” больших партий немаркированных сигарет с неуплаченным акцизом», — отмечает директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев.

Ответственность за провоз и оборот немаркированной табачной продукции

Мягкость наказания и несовершенство механизмов привлечения к ответственности за торговлю нелегальными сигаретами — другой важный фактор роста черного рынка. В большинстве случаев торговцев нелегальным табаком привлекают к ответственности по административной статье, предполагающей штраф в размере до пяти тысяч рублей для физлица. Как правило, именно физлицо — продавец торговой точки — берет на себя вину за совершенное правонарушение, а реальный собственник нелегального бизнеса остается безнаказанным. Чтобы избежать уголовной ответственности, объем нелегальной продукции в торговой точке предусмотрительно не превышает 100 тыс. рублей, что оставляет нарушение в рамках КоАП, а не позволяет квалифицировать как уголовное преступление.

В Государственную думу внесен законопроект, предлагающий кратно повысить штрафы — до 30–50 тыс. рублей для физических лиц и до 100–150 тыс. — для юридических. Эксперты поддерживают такую меру.

«Нужно усиливать ответственность за нелегальный оборот табачной продукции. Мы видим, когда наши волонтеры собирают информацию, направляют ее в Роспотребнадзор или в МВД, проходит проверка, точку штрафуют, а через некоторое время там продолжается торговля, в том числе сигареты продают несовершеннолетним. То есть это говорит о том, что нелегальному бизнесу выгоднее заплатить штраф и дальше продолжать торговать нелегальной продукцией. Поэтому штраф должен быть повышен», — говорит исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Уничтожение конфиската и станков

Даже изъятые нелегальные сигареты продолжают приносить ущерб государству. Механизм их утилизации не принят. В результате конфискат мертвым грузом оседает на складах, а государство несет дополнительные издержки по его хранению и контролю. Более того, экспертам известны случаи, когда изъятые сигареты были возвращены владельцам после уплаты штрафа.

«В московском регионе сейчас очень большие проблемы с содержанием. Например, прошлогоднее изъятие на “ФудСити” (крупный оптовый рынок в Москве. — “Эксперт”) огромной партии нелегальной табачной продукции. Она так до сих пор и хранится на складе на таможенном посту. В легальный оборот она никогда не вернется, но и уничтожить мы ее не можем. У нас нет формальных оснований», — отметил заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными преступлениями службы по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Алексей Журавлев.

В октябре Минсельхоз России инициировал разработку законопроекта об обязательном уничтожении сигарет, изъятых из нелегального оборота. Уничтожать предлагается и оборудование, которое используется на подпольных производствах, сообщают компетентные источники. Свежий пример — раскрытие сети из четырех нелегальных цехов на территории Московской и Ярославской областей, было изъято более двух миллионов пачек сигарет.

Ставки, акцизы и марки

Большая разница в ставках акциза на сигареты в России и странах ЕАЭС — причина стремительного роста нелегального бизнеса. Несколько дней назад пресс-служба ЕЭК сообщила о подписании соглашения государств — членов союза о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию. К 2024 году ожидается установление единой индикативной ставки 35 евро за 1000 сигарет и допустимых диапазонов отклонения на 20% в большую и меньшую сторону и, соответственно, некоторое сближение цен в рамках ЕАЭС.

Еще одна серая зона, которая играет на руку криминальным группировкам, — отсутствие контроля выдачи специальных (акцизных) марок. В настоящее время для их получения желающему требуется лишь подать заявление. Приводит это к тому, что марки пропадают или даже перепродаются третьим лицам, тогда как получатель марок исчезает из поля зрения налоговых органов. Нарушители, получив подлинные специальные марки, получают возможность реализовать нелегальную продукцию российского производства без уплаты налогов по низкой цене. Выявить такую категорию нелегальных сигарет крайне непросто.

«Мера закроет определенное поле, когда у нас при выдаче специальных федеральных марок нет каких-то критериев, по которым предприятия могли бы их получать. Например, наличие мощности — такие требования не могут быть сегодня предъявлены. То есть кому мы выдаем сегодня? Тому, кто пожелал обратиться за ними… А формула будет работать таким образом, что сначала деньги (обеспечение в размере акциза. — “Эксперт”), а потом стулья. То есть так называемый обеспечительный платеж или замена его банковской гарантией», — говорит начальник отдела акцизов Минфина России Светлана Базанова.

Проект «Честный магазин»

К борьбе с нелегальным рынком подключился и ритейл в виде федерального проекта «Честный магазин» Ассоциации малоформатной торговли. Розничные предприниматели терпят убытки из-за недобросовестной конкуренции и привлекают внимание потребителей, бизнеса и властей к черному рынку сигарет и проблемам, которые он приносит. В ходе проекта аудитория вовлекается с помощью размещения информационных стикеров в местах продаж табачной продукции, организуется осмотр точек продаж для выявления нелегальных сигарет, проводятся мероприятия с региональными органами власти.

«Это набор мероприятий, проводятся они в каждом конкретном регионе и направлены на привлечение внимания органов власти, контролирующих органов, потребителей к проблеме нелегальной торговли сигаретами. Сигареты относятся к немногочисленным реперным маркерам торговли, по которым человек определяет ценовую категорию магазина. Если сигареты, алкоголь и еще пара реперных товаров стоят здесь дороже, чем в соседнем магазине, потребитель приходит раз, второй, третий. Потом перестает туда ходить и покупать там вообще что-либо», — рассказал президент Ассоциации малоформатной торговли, вице-президент «Опоры России» Владлен Максимов.

Очевидно, что проблема нелегального табака актуальна не только для России и стран Таможенного союза. Это глобальный вызов, противостояние государства и целых международных синдикатов, организовавших криминальный бизнес. И угроза этого вызова выходит за пределы ущерба бюджету, хотя он и исчисляется миллиардами долларов. На карте здоровье будущих поколений и безопасность общества.

Именно поэтому для эффективной борьбы нужны не точечные меры, которые могут быть эффективны в моменте, но не давать долгосрочного эффекта, а системная комплексная политика, которая работает сразу в нескольких критических направлениях. А для этого, в свою очередь, требуется политическая воля. Пока же, несмотря на резкий рост объемов нелегальной торговли, государство только раскачивается, решает, что делать с этой проблемой. Комплекс инициатив, которые могут стать законами и привести к конкретным действиям уже в 2020 году, дает основания верить, что ситуация изменится.