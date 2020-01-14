Киев озвучил точную сумму выплат «Газпрому» за декабрь

Российский «Газпром» перечислил украинской компании «Нафтогаз» в конце декабря прошлого года 2 млрд 917 млн 551 тыс. 678,80 доллара. Выплата произведена по решению Стокгольмского арбитражного суда, рассказал глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон. В общей сложности «Газпром» из-за решения суда вынужден был заплатить на $350 млн больше первоначальной суммы.

Напомним, Москва и Киев подписали 20 декабря протокол по транзиту российского газа через Украину в страны Евросоюза. Документ вступил в силу 1 января 2020 года. Также сообщалось, что выплата «Газпромом» суммы $3 млрд может войти в пакетное соглашение с Украиной.