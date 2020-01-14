Протестующие перекрыли центр Киева

На сегодня, 14 января 2020 года, украинский парламент запланировал второе чтение закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», снимающего мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Организации, представляющие интересы арендаторов сельхозземель и оппозиционных политических сил, начали акцию протеста в «правительственном квартале» Киева и перекрыли несколько автомобильных дорог. Верховная Рада Украины находится под усиленной охраной сил полиции и Национальной гвардии.