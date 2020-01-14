Когда нужна замена батареи MacBook?

В предшествовавших моделях она была рассчитана на триста или пятьсот перезарядок. Но на практике пользователи отмечают, что в действительности старые аккумуляторы способны выдержать намного большее количество перезарядок. В случае превышения фактическим показателем рекомендованной величины батарею можно считать выработавшей свой ресурс.

Многие пользователи выражают свое удивление по поводу того, что число перезарядок невелико, однако емкость крайне низкая. Это говорит о том, что MacBook преимущественно использовался при подключении к электросети. Длительная работа MacBook с подключенным адаптером питания MagSafe, вопреки распространенному заблуждению, вместо экономии ресурса батареи постепенно ее «убивает». По этой причине ноутбук надо время от времени разряжать (не до конца) и заряжать.

Другой немаловажный признак, при котором необходима срочная замена аккумулятора macbook pro 13 – ее вздутие. Это может произойти по разным причинам – от заводского брака до ненадлежащего использования. Увидеть вздутие батареи можно только после открывания задней крышки. Однако эту проблему можно определить и по нескольким косвенным признакам: стрелка спонтанно движется по дисплею, трекпад MacBook не нажимается, а иногда даже заметно деформирование корпуса снаружи. В таких ситуациях нужно как можно быстрее обратиться за помощью в сервисный центр. Затягивание чревато выходом из строя внутренних деталей и поломкой внешних модулей.

При использовании неоригинальной зарядки следует приготовиться к ускоренному выходу аккумулятора из строя. Экономия на приобретении оригинальной зарядки MagSafe ведет к потере денег на стоимости батареи. Вдобавок неоригинальная зарядка не обеспечивает защиту MacBook от скачков напряжения в электросети.

Для всех моделей ноутбуков, выпускаемых компанией Apple, существует собственное зарядное устройство, и выходная мощность у разных устройств индивидуальная. К примеру, для Air она составляет 45 Вт, для тринадцатидюймового Pro – 60 Вт, для пятнадцатидюймового Pro – 85 Вт. Поэтому для Air можно использовать любое зарядное устройство, тогда как для пятнадцатидюймового Pro – только устройство мощностью 85 Вт. Пренебрежение данным правилом приводит к появлению ряда проблем как с батареей, так и в целом с функционированием MacBook.