Кудрин оценил объём воровства из федерального бюджета России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, в какую сумму палата оценивает объём воровства из госбюджета. По его данным, это минимум 2-3 млрд руб. в год, а общий объём украденных денег составил за год более 800 млрд руб., предаёт РИА Новости.

При этом он пояснил, что треть из этой суммы – нарушения бухучёта, которые исправляются по ходу проверок. Ещё треть – это нарушения при процедуре закупок. Они, по словам Кудрина не являются уголовными преступлениями.

Глава палаты также пообещал, что Счётная палата будет переходить к новой системе выявлению проблем сфере финансов.

«Мы будет увеличивать долю стратегического аудита. Но это вовсе не означает, что Счётная палата прекратит поиск и анализ нарушений в сфере финансов. Более того, мы это всё расширим, но за счёт цифровых методов анализа. Мы установим определённую планка, специальный KPI, который позволит нам оперативно влиять на ситуацию в РФ через разрешение системных проблем. И уже к лету 2020 года выстроим новую модель управления Счётной палатой», – резюмировал Кудрин.