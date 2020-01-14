Курс доллара ждет большой отскок

Российский рубль после бурного начала этого года, вечером в понедельник снизился к основным резервным мировым валютам на фоне активно дешевеющей нефти. Так, по данным на 19:00 мск к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 61,29 руб., что на 23,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро тороговался по 68,23 руб., подорожав на 33,5 коп.

Нацвалюта просела вчера к доллару и евро на фоне негативной динамики нефтяных котировок. Кроме того, давление на рубль оказывает решение российского Минфина увеличить покупку валюты в рамках бюджетного правила.

Напомним, совокупный объём средств, направляемых российским финансовым ведомством на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 15 января по 6 февраля 309,9 млрд руб. При этом ежедневный объём покупки валюты в предстоящий период составит 18,2 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в период с 6 декабря по 14 января, когда ежедневные покупки были в пределах 9,3 млрд руб.

Для большинства экспертов, которые в последние месяцы в опросах Bloomberg наиболее точно предсказывали динамику рубля, вчерашнее снижение курса российской валюты не стало сюрпризом. При этом они предупреждают, что это только начало. По их мнению, динамика индикатора RSI говорит о том, что рубль уже достиг наиболее перекупленных уровней с 2015 годаи дальше будет только снижаться. В частности, Кристиан Маджио из TD Securities заявил, что ждёт дальнейшей коррекции.

«По нашему прогнозу, в первом квартале 2020 года курс доллара к рублю вырастет минимум на 5%», – считает он.

Ожидает снижения нацвалюты и Джоффри Кендрик из Standard Chartered, который в прошлом квартале оказался наиболее точным предсказателем динамики курса рубля. Согласно его последнему прогнозу, к концу марта доллар вырастет к рублю минимум на 2%. При этом оба эксперта прогнозируют, что к концу году рубль сумеет отыграть часть своих потерь.

«Российский рубль продолжает остаться привлекательным благодаря высокой реальной доходности. По нашему прогнозу, доллар в паре с рублём в конце 2020 года будет находиться у отметки в 62,00 и, таким образом, российская валюта продемонстрирует среднюю динамику относительно развивающихся аналогов. Но ничего подобного росту, который имел место в 2019 году, мы, конечно же, не ждём», – резюмировал Кендрик.

В свою очередь Богдан Зварич из Промсвязьбанка убеждён, что в начале этого года рубль несколько переоценен, а наиболее адекватными для пары доллар/рубль выступает коридор 64,50-65,00.

«Несмотря на это, с технической точки зрения, доллар в краткосрочной перспективе будет всё-таки «смотреть» вниз, так как все тренды направлены именно вниз, что говорит в пользу возможности продолжения движения вниз. А вот, в феврале-марте рубль ждут очень непростые времена. Почти наверняка он развернётся, причём как в паре с долларом, так и в паре с евро», – прогнозирует Зварич.

Между тем Гельды Союнов из УК «Промсвязь» предполагает, что в ближайшее время на курс рубля будет влиять подписание первой фазы торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, которое запланировано на 15 января.

«Если это произойдёт, то мы увидим новую волну покупок валют EM. Поэтому до конца января рубль будет точно укрепляться. Что его ждёт дальше, прогнозировать пока сложно», – признался он.