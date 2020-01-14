Минфин не поддержал законопроект о единой минимальной цене на сигареты

Российское финансовое ведомство подготовило проект отрицательного отзыва Кабмина на законопроект, подготовленный депутатами о введении в законодательство РФ такого понятия, как «единая минимальная цена» (ЕМЦ) табачной продукции и порядок её расчета.

Законопроект, который был внесён в Госдуму в конце ноября 2019 года, предполагает, что единая минимальная цена сигарет должна рассчитываться исходя из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС.

Согласно формуле, предложенной авторами законопроекта, единая минимальная цена пачки в сигарет должна была составить 86,28 руб., передаёт агентство «Интерфакс».

Однако предложение депутатов Минфин не поддержал. Как говорится в проекте отзыва Кабмина, подготовленном Минфином, порядок определения и опубликования минимальной розничной цены на сигареты не является предметом регулирования законодательства о налогах и сборах.