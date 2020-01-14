Минфин обрек рубль на падение

Минфин РФ опубликовал информационное сообщение о нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. На интервенции в рамках бюджетного правила в январе будет направляться почти в два раза больше средств, чем в декабре. Это заявление стало отправной точкой для снижения курса российской валюты.

Как говорится в сообщении Минфина, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе 2020 года в размере +244,5 млрд руб. Теперь совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +309,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 15 января 2020 года по 6 февраля 2020 года, и ежедневный объем покупки иностранной валюты составит 18,2 млрд руб.

В ответ на это доллар и евро на Московской бирже сегодня прибавляют примерно по 50 коп. При этом падение продолжится, уверены эксперты: чрезмерное укрепление рубля, пишет «Вести.Финанс», не слишком нравится властям, так как сокращает потенциальные доходы бюджета. На рынке сейчас происходит падение цен на нефть, а российская валюта не может вечно игнорировать изменение ситуации на рынке энергоносителей, поэтому рано или поздно рубль должен был начать снижение.



«Откровенно говоря, подобными объемами интервенций рубль никак не направить в нужную сторону, – комментирует происходящее на рынке старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. – Для того чтобы действительно безапелляционно диктовать валютной секции свои интересы, интервенции должны «весить» порядка 1 трлн руб. в день. Такое было в кризисное время, ЦБ применял подобный рычаг, правда, недолго - и дорого, и малоэффективно».

Минфин сейчас всего лишь показывает, что его интересы несколько изменились, и аспект дорогого и крепкого рубля его тоже беспокоит, отмечает аналитик. Однако поменять тренд в рублевых парах не получится, рынку нужны более веские основания для этого. Доллар, по оценке Бодровой, может сейчас стабилизироваться около 61,50 руб., но без дополнительной поддержки выше не пойдет.

Но вообще, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, никто из профессиональных инвесторов не рассматривает вложения в рубль как долгосрочную инвестицию. По его мнению, все осознают, что валюта развивающейся экономики очень волатильна, а порой даже склонна к девальвациям. И эти качества обусловлены самой природой этой экономики, низкой добавленной стоимостью, низкой уникальностью производимых товаров и услуг, высокой зависимостью от экспорта сырья.

Любое укрепление рубля — это шанс пополнить резервные фонды валютой по хорошей цене, правительство в этом можно не только понять, но и попробовать скопировать его действия: сейчас все еще выгодно докупать доллар и евро в свою личную мультивалютную корзину, если она есть, или начать ее создавать.

Ждать 60 рублей за доллар большого смысла нет, уверен Алексей Антонов: этого укрепления может уже и не произойти, но и закупать валюту единым лотом смысла нет. Лучше разбить сумму на несколько равных долей и покупать валюту периодически, скажем, раз в несколько дней. Тогда будет некий средневзвешенный курс, за которым, впрочем, тоже не нужно часто следить: если ваша валютная корзина призвана сохранять накопленный капитал, то на долгосрочном периоде, от 2-3 лет, курс рубля с большой вероятностью уйдет за отметку 70 к доллару.

Этому, по словам эксперта, будет способствовать не только ситуация на валютном рынке, но отголоски рынка сырьевого: нефть дешевеет с 71 доллара за баррель 8 января до 64 долларов за баррель сегодня, и продолжает падать. Страны, входящие в OPEC+, уже больше думают о наполнении собственных бюджетов, чем о выполнении соглашения об ограничении добычи, Россия, например, обращает внимание Алексей Антонов, добилась привилегии не учитывать попутный газ в своей квоте, а Эквадор просто вышел из соглашения. На таком фоне 45-50 долларов за баррель в течение полугода являются вполне возможным сценарием, а российский бюджет при таких цифрах будет лишь слегка профицитным, а на рубль будет сильнейшее давление.