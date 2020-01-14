Рынок нефти замер в предвкушении торговой сделки между США и КНР

Цены на нефть продолжают демонстрировать отрицательную динамику на новостях о развитии военного конфликта между США и Ираном, передает Прайм. Накануне цены продемонстрировали минимум за последний месяц.

Хотя на закрытии торгов 13 января цены поднималась на оптимизме по возможной торговой сделке между Вашингтоном и Пекином, однако, закрепиться на отвоеванных позициях сырью не удалось.

Так цена сорта Brent 14 января просела до $64,57 за баррель, нефть WTI подешевела до $58,95 за баррель.

Напомним, о подписании 15 января первой части договора по торговой сделке анонсировал президент США Дональд Трамп. Позже он уточнил, что подписание может состояться и несколько позже.

Вчера стало известно о несостоявшихся договоренностях по нефти между Россией и Белоруссией, что также повлияло на ситуацию на рынке.