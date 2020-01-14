Новые пенсии подойдут не всем

Рост пенсий - не за счет реформы

Гарантированный пенсионный план, который сейчас готовится правительством к внесению в Госдуму, подойдет не всем, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Как сообщил чиновник в интервью «Российской газете», продукт в основном будет ориентирован на средний класс – граждан с месячным доходом от 45 тысяч рублей на человека в семье.

«Вряд ли те, у кого доход меньше, будут участвовать в этой схеме, потому что у них, во-первых, не так много возможностей урезать текущее потребление и, во-вторых, благодаря государственной пенсии и относительно низкой базе расчета получается неплохой коэффициент замещения», — отметил Сергей Швецов. Тем самым подразумевается, что у бедных низкая пенсия недалеко уходит от низкой зарплаты, так что ее отношение к зарплате в год выхода на пенсию получается неплохим и без всяких пенсионных планов. Про абсолютное денежное выражение таких пенсий речи не шло.

Между тем, пенсионная реформа объяснялась властями их собственным «пенсионным планом», то есть намерением повысить пенсии за счет экономии средств Пенсионного фонда, невыплаченных тем, кто теперь не уходит на пенсию в свои 55/60. Но теперь об этом как-то не вспоминают. Новые «пенсии для среднего класса», это наши же добровольные отчисления, которые государство обещает гарантировать, в том смысле, что они не пропадут. Гарантии распространяются и на доход, начисляемый на накопления, но не касаются уровня их доходности.

Сергей Шевцов прямо говорит, что количество будущих участников новой системы будет зависеть от того, какую доходность покажут негосударственные пенсионные фонды. Многого при этом не ждут, ни от нас с вами, ни от НПФ. «У нас с Минфином весьма скромные ожидания на первую пятилетку, — сказал первый зампред ЦБ. — А дальше будет зависеть от того, какие результаты покажут пенсионные фонды и насколько НПФам удастся довести до работодателей и граждан то, как работает система и в чем ее преимущества и ценность для конкретного гражданина».

Гарантированный пенсионный план (ГПП) полностью доброволен: как участие в нем, так и самостоятельно устанавливаемый владельцем размер взносов с возможностью приостанавливать их в любой момент. Взносы освобождаются от НДФЛ, выплаты в форме добавки к пенсии номинала накоплений и фиксируемого раз в пять лет доходв по ним гарантируются государством. Стандартный план рассчитывается на 15–20 лет вперед, каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года. Можно и забрать накопленное, но придется заплатить подоходный налог в размере 13%.

Не жалей на пенсию рублей

Новые изменения в пенсионной сфере пока подтверждают только один тезис - достойная пенсия будет у тех, кто имеет достойную официальную зарплату и собственные накопления, констатирует независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский. К сожалению, по его словам, все законопроекты с 2009 года так или иначе привели к тому, что фактически исполнение рекомендации ОЭСР о повышении трудовых пенсий до уровня от 40% замещения утраченного заработка не будет возможным для примерно 85% населения России.

Конечно, с помощью бюджетных вливаний пропорция в 40% выдерживается для малоимущих граждан. Их зарплаты в 10-15 тысяч рублей не позволяют иметь пенсии по 7-8 тысяч, но государство поддерживает эту категорию людей дополнительно. Что же касается ситуации по всем категориям, то здесь ситуация существенно хуже, а общий коэффициент замещения по стране не поднимается выше отметки 30%. Сюда входят и пенсии тех граждан, что имеют отчисления в десятки и сотни тысяч рублей ежемесячно. Но и им назначаются выплаты на уровне чуть выше средних.

ГПП, как и ИПК, не одобренный ранее, не предполагает улучшения для всех граждан в старшем возрасте, напоминает Сергей Звенигородский. Его можно отнести к одному из целого ряда уже существующих финансовых инструментов для накопления средств. Есть только одно существенное отклонение: ГПП будет пользоваться поддержкой государства со стороны пенсионной отрасли, как пользуется этой поддержкой другой финансовый инструмент (более эффективный) под названием ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) со своими льготами, надзором и контролем госорганов.

Из отличий ГПП от накопительного компонента можно отметить направленность на финансово обеспеченный слой населения, с добровольностью накопления и выбором сумм отчислений, как и выбором возможности их снятия, как по выходу на трудовую пенсию, так и ранее. Юридически и фактически, отмечает аналитик, такие возможности предлагают все пенсионные фонды в виде пенсионных планов на любой вкус клиента. В описании ГПП, изначально, нет расчет на большую часть граждан: из-за физической сложности на ближайшие годы обеспечить серьезный прирост возможных отчислений, даже при высокой доходности управления.

Имеющиеся плюсы, что декларируются, как преимущества — выбор ставки отчислений и времени вложения, с отсрочкой и возможностью получения досрочно обратно с доходом; фиксация доходности раз в пять лет; подключение АСВ в случае потери НПФом части накоплений ниже номинала (тех денег, что были непосредственно переведены в фонд, то есть без дохода за все годы прироста), а также перевод в ГПП накопительного компонента (деньги работодателей в этом случае становятся собственностью гражданина до выхода им на пенсию или наследства) имеют свои особенности.

Фиксация доходности и подключение АСВ имеется уже сейчас, указывает аналитик. Но перевод в ГПП средств накопительного компонента имеет ограничение - вывод именно этих средств возможен только на трудовой пенсии или в виде наследства. Это сделано, чтобы исключить массовый вывод средств при закрытии ГПП, что неизбежно последует, если граждане узнают о такой возможности. В итоге реформа по улучшению качества жизни всех будущих пенсионеров пока не стала действительно всеобщей и затрагивает только часть населения страны.

— будет жизнь приятней, веселей

Но у ГПП действительно есть хорошие шансы вернуть утраченное доверие к пенсионной системе и заставить население забыть о «заморозке» накопительной части пенсий, которая, по сути, прекратила свое существование, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Главное, говорит он, чтобы после тщательной разработки новой системы, которая велась с 2019 года и вступит в силу в 2021-м, она не подвергалась принципиальным корректировкам. Как это происходит сейчас с налогообложением компаний – бизнесу была обещана стабильность фискальной нагрузки, которая не соблюдается. Ведутся и разговоры о введении прогрессивной шкалы налогообложения физических лиц, что может косвенно повлиять на популяризацию ГПП.

В текущем виде ГПП с добровольным характером с возможностью изменений взносов, гарантиями АСВ на всю сумму поступивших пенсионных взносов, гарантиями безубыточности накоплений, возможностью налоговых льгот, а также досрочного получения и передачи по наследству станут весомыми аргументами для того, чтобы всерьез рассматривать возможность формирования накоплений на старость не самостоятельно, а через сформированную государством систему, считает Михаил Коган.