Ученые рассказали, в каком возрасте у человека наступает «пик страданий»

Кризис среднего возраста, вещь крайне неприятная, постарел. Ученые сейчас утверждают, что он приходит позже, чем пару десятилетий назад. Самый "пик страданий" приходится, сообщает Bloomberg, на 47,2 года. Правда, следует сразу оговориться, что в данном случае речь идет о развитом мире.

Для того, чтобы установить связь между благополучием и возрастом, бывший топменеджер Bank of England, а ныне профессор Дартмусского колледжа Дэвид Бланчфлауэр проанализировал данные из 132 стран. Он пришел к выводу, что в каждом государстве своя «кривая счастья», которая слабо зависит от уровня средней зарплаты и, скажем, продолжительности жизни. Эта кривая в течение жизни человека описывает примерно букву U. Самого низкого пика, например, в развивающихся странах она достигает в 48,2 года.

Исследование о связи между благополучием и возрастом особенно важно сейчас, потому что во многих странах уделяют повышенное внимание защите психического здоровья. Такие времена чаще всего бывают в первые годы после финансовых кризисов. Сейчас, к кризису добавился рост глобализации.

«Способность к сопротивлению групп людей, оставшихся, так сказать, на обочине благодаря глобализации, было ослаблено Великой депрессией,- пишет Дэвид Бланчфлауэр.- Это воздействие особенно заметно у тех уязвимых людей, кто испытывает кризис среднего возраста и имеют в своем распоряжении ограниченные ресурсы. Им труднее, чем остальным, бороться с шоками и потрясениями».