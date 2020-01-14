Прогноз погоды на неделю: 50-градусные морозы, снегопады и аномальное потепление

В России до конца этой недели сохранится очень нестабильная погода. При этом в одних регионах страны ожидаются очень сильные морозы, в других – рекордно высокий температурный фон. В некоторых российских областях, по прогнозу синоптиков, будет бушевать настоящая снежная стихия, а в Европейской России – всё будет спокойно и без особых изменений.

Прогноз погоды на неделю в Якутии

По прогнозу синоптиков, в период с 14 по 19 января в Якутии ожидаются очень необычные погодные условия. Здесь в ближайшие дни будет морозно, прежде всего, в известных полюсах холода – Оймяконе и Верхоянске, где столбики термометров будут опускаться до минус 50-52. Да и в целом, по востоку и северо-востоку Якутии морозы будут держаться в пределах минус 45-47. Как утверждают метеорологи, среднесуточная температура в Якутии близка к климатической норме. Но, следует отметить, что это – самая низкая температура воздуха в России на этой неделе.

При этом здесь же в Якутии сейчас наблюдается и аномально высокая температура, но не на северо-востоке, а в южных и юго-западных районах республики. Днём и ночью воздух здесь холодный, морозы чувствительные – до минус 15. Но в среднем получается, что температура воздуха на этой неделе превысит привычные значения почти на 20 градусов.

Погода до конца недели в СПБ и Москве. Синоптики обещают температурные рекорды

В СПб продолжает сохраняться аномально тёплая погода. Синоптики уже предупредили, что этот январь в Санкт-Петербурге может стать самым тёплым за всю историю метеонаблюдений. Так, в прошедшее воскресенье, 12 января, температура в городе на Неве повышалась до плюс 4,7 и едва не повторила абсолютный максимум для этой даты (плюс 5,1). Но рекорды тепла ещё могут быть установлены. Сейчас в Северной Атлантике раскручивается очередной обширный циклонический вихрь. Его центр в ближайшие дни будет находится недалеко от Исландии, а в циркуляцию будет вовлечён очень тёплый воздух субтропиков. Пройдя через территорию Западной Европы, в середине недели волна экстремального тепла достигнет северо-западных районов России. Поэтому, по прогнозу синоптиков, 15 и 16 января температура воздуха в Северной столице повысится до плюс 8, что наверняка приведёт к падению рекорда 45-летней давности для этих дней. Как и в минувшие выходные, потепление будет сопровождаться дождями и сильным юго-западным ветром.

Всю предстоящую неделю будет аномально тепло и в Москве. Так, сегодня в столице было плюс 3. С 15 по 17 января, прогнозируется плюс 1-2 днём и около нуля ночью. В субботу, 18 января – около нуля, а крещенские купания всё-таки пройдут при минусовой температуре – синоптики обещают минус 2-4, что значительно выше климатической нормы.

Синоптики предупредили о сильных метелях на европейском севере России

Североатлантический циклон, определяющий аномально теплую погоду на большей части Европейской России, продолжает перемещаться вдоль арктического побережья, неся собой осадки и порывистый ветер. Так, по прогнозу синоптиков, до конца недели под влиянием атмосферного вихря в Ненецком автономном округе (НАО) ожидаются сильные снегопады. При этом, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а при мощном снегопаде разыграется метель.

15 января, по прогнозу синоптиков, почти вся территория НАО окажется в тыловой, холодной части циклона. Из-за чего температура воздуха понизится днём до минус 10, на востоке округа – до минус 18-20. Кроме того, при облачной с прояснениями погоде будет идти снег от небольшого до умеренного. На побережье прогнозируются порывы холодного северного ветра до 18 метров в секунду и снежная метель.

Мощный циклон на Камчатке. Прогноз погоды синоптиков

Южные районы Камчатки накрыл мощный циклон. Как поясняют синоптики, обширный циклонический вихрь оказался над югом региона, а атмосферные фронты пересекали полуостров. Из-за чего весь сегодняшний день на Камчатке шёл сильный снег.

В настоящее время на Камчатке, преимущественно в южных районах, ведутся работы по расчистке дорог от снежных завалов. В школах отменены занятия, возникли проблемы с транспортным сообщением. По прогнозу синоптиков, ненастный циклон, пришедший с Тихого океана, на достигнутом не остановится. В ближайшие несколько дней он начнёт двигаться в северном направлении, а это значит, что зона осадков переместится на север.

Так, в период с 15 по 17 января на Камчатке вновь будет идти снег различной интенсивности, местами сильный. А вот на юго-восточном побережье будет без существенных осадков. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега на провода ЛЭП, а на дорогах сильная гололедица. Ветер усилится до 30 метров в порывах, разыграются метели. При этом температура воздуха будет вполне комфортной до минус 5, при облачности - до минус 10.