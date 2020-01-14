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Прогноз погоды: синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве

Москва, 14.01.2020
  • Прогноз погоды: синоптики предупредили о высоком атмосферном давлении в Москве

Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

По прогнозу синоптиков, во вторник, 14 января в Москве сохранится тёплая для середины второго зимнего месяца погода. Как пояснили метеорологи, столичный регион продолжает находиться на северной периферии гребня антициклона. Под его влиянием климатическая обстановка будет относительно спокойной без осадков, хотя небо затянут облака.

Температура воздуха в Москве будет находиться в диапазоне от нуля градусов плюс 2-3. В Подмосковье ожидается от минус 2 до плюс 3. Кроме того, ожидается гололедица, как в черте города, так и в области, а также западный ветер с порывами до 10 метров в секунду.

Дискомфорт москвичам и гостям российской столицы доставит повышенное атмосферное давление. Если сейчас оно составляет 745-746 мм рт. ст., то к вечеру оно поднимется до 752 мм. рт. ст., что выше нормы. Помимо этого, ожидается выраженный дефицит кислорода в воздухе. В этой связи медики предупреждают, что метеозависимые люди с хроническими недугами, проявлениями психо-эмоциональной и вегетативной нестабильности, а также переутомлением – сегодня вечером могут почувствовать общее недомогание, обострение имеющихся недугов, снижение умственной и физической активности.

Чтобы такие аномалии переносит легче и уменьшить неблагоприятные ответные реакции, необходимо соблюдать рекомендации лечащих врачей и режим труда и отдыха, а по возможности проводить больше времени на свежем воздухе либо в бассейне.

Из летописи московской погоды

В первый день Старого Нового Года погода никаких сюрпризов жителям Москвы не преподнесла, как и в предыдущие дни 14 января сохраняется тёплая и сырая погода. А вот в позапрошлом веке этот день выдался очень морозным – в ранние утренние часы 14 января 1893 года столбики термометров показывали минус 37,4 градуса. Абсолютный максимум температуры в этот день был зафиксирован в 2015 году, когда воздух прогревался до плюс 3,4.

В прошедшем, 2019 году, 14 января был также тёплым, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5-6 градусов. Но всё равно было холоднее чем сегодня – минимальная температура составляла минус 2,9, максимальная – минус 1,2. 

Народный прогноз погоды

14 января на Руси традиционно почитается память святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Наши предки считали, что начиная с этого дня с каждым днём должно становится тепле: «Старый год – к весне поворот».

Считалось, что если на Василия с утра туман – будет хороший урожай летом и осенью; если утром снег шёл – зима снежной будет, а весна – поздней; если много звёзд на небе – будет много ягод летом; если на улице тепло и снежно – лето также ожидается тёплым, но дождливым; оттепель в этот день предвещает холодную погоду летом; если на Василия идёт дождь – на Пасху жди снег.

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