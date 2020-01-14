Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию

15 января в 12:00 мск глава российского государства Владимир Путин в Центральном выставочном зале «Манеж» обратится с посланием к Федеральному собранию. Среди 1300 приглашённых будут члены Совфеда, депутаты Государственной Думы, члены Кабмина, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов, спикеры законодательных собраний субъектов РФ, главы традиционных конфессий, общественные деятели, а также представители крупнейших отечественных СМИ.

Согласно данным пресс-службы Кремля на это ежегодное мероприятие аккредитованы 900 российских и иностранных журналистов.

При этом известно, что ведущие федеральные каналы ТВ отводят в сетке вещания отвели на послание президента 1 час. В частности, в программе Первого канала и «России 1» на послание главы государства заложено время с 12:00 мск до 13:00 мск.