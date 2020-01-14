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Рынок акций карабкается вверх

Москва, 14.01.2020

Российский рынок акций демонстрирует слабо позитивную динамику. Накануне в понедельник, 13 января, к концу сессии Индекс Мосбиржи вырос по отношению к пятнице 0,90% до 3151,69 пунктов. «Долларовый» РТС также несколько подрос (+0,31%) и зафиксировался на цифре 1619,73 пунктов.

Торги в течение дня шли со средней активностью. Без каких-либо заметных новостей вверх пошли акции энергетических «Интер РАО», «Ленэнерго» (по 4,50%), «ЭНЕЛ Россия» (+4,47%). Акции «Газпром нефти» в течение дня обновили исторические максимумы, и к концу дня достигли 465,10 рублей за акцию (+4,1%).

Негативную динамику показали обыкновенные и привилегированные акции «Ростелекома» (-1,59% и - 0,94%), привилегированные акции «Татнефти» (-1,56%) и «Транснефти» (-0,95%).

Кризис на Ближнем Востоке продолжается, но нефть Brent по состоянию на 19:15 мск несколько упала, на 1,15% до 64,23 долларов за баррель. Хотя эксперты дают положительные прогнозы «черному золоту» на ближайшее будущее, рубль на этом фоне несколько падает, ориентируясь на текущую динамику нефти.

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