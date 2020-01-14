Рынок вошел в коррекцию

Несмотря на положительные новости, российские акции во вторник пошли вниз после обновления максимумов в первой половине торговой сессии. По итогам дня индекс Мосбиржи и «долларовый» РТС показали снижение на 0,70% до 3129,77 пунктов и 0,91% до 1604,96 пунктов соответственно.

После роста накануне вниз пошли акции «Интер РАО» (-5,59%), продолжают коррекцию после спекулятивного взлета акции производителя коксующихся углей «Мечел» (-3,73%).

В то же время, заметное движение вверх продемонстрировали акции «Русгидро»: на фоне новостей о возможном росте дивидендных доходов в случае реорганизации структуры компании рост составил 12,81%. Хорошо торговались акции «Аэрофлота» (+3,04%) несмотря на новости об ограничении времени полетов над Ираном. Акции алюминиевой компании «Русал» прибавили 1,96%.

Ситуация на Ближнем Востоке пока далека от разрешения. Нефть Brent к 19:00 мск подросла на 0,69% до значения 64,64 доллара за баррель. Рубль, несмотря на это, несколько падает.

Кроме того, во вторник Центробанк подвел итоги по основным производным показателям динамики обменного курса рубля в конце 2019 года. Так, в декабре реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам вырос на 1,7% по отношению к ноябрю 2019 года и на 8,4% к декабрю 2018 года. В январе-декабре 2019 года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,5% в сравнении с 2018 годом.