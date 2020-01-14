«Система контроля над СНВ — это труп, который невозможно оживить»

То, что договор СНВ-III не будет продлен на новый пятилетний срок, стало очевидно даже для самых закоренелых оптимистов. И хотя в МИДе не оставляют попыток усадить США за стол переговоров для выработки какого-то приемлемого решения по контролю за стратегическими вооружениями в международном формате, уже ясно, что они обречены на провал. О том, как нам лучше всего действовать в этой ситуации и почему Россия должна выйти из договора о нераспространении ядерного оружия и режима по контролю за ракетными технологиями и при этом наращивать военное сотрудничество с Китаем, «Эксперту» рассказал заместитель директора Центра АСТ Константин Макиенко.

— Наши дипломаты все время предлагают американцам продлить СНВ-III, причем безо всяких предварительных условий. Но в Вашингтоне это предложение откровенно саботируют, отделываясь отговорками по поводу участия то Китая, то кого-то еще. Им в принципе не нужен такой договор?

— Американский истеблишмент, похоже, действительно совершенно искренне уверовал в исключительность своей страны, ее политической системы и культуры. А если так, то зачем вам договариваться с несовершенными и обреченными на историческое поражение акторами? Это усугубляется еще и тем, что сама политическая система США устроена так, что на внешнюю политику очень сильно влияет Конгресс. А там сидят люди в международных отношениях не сильно сведущие, а значит, как раз склонные к иллюзиям по поводу своей исключительности. Именно поэтому США последовательно разрушают всю систему контроля над стратегическими вооружениями. Эта стратегия имеет глубокие фундаментальные основания, идеологические и военно-политические предпосылки, и конечно, она не подвержена никаким колебаниям в связи со сменой администраций в Белом доме.

— Но есть еще АНБ, ЦРУ, Пентагон. Там сидят люди, которых утверждают те же самые конгрессмены и сенаторы. Неужели они не слушают своих назначенцев? Или там сложился консенсус по поводу отказа от СНВ?

— Что касается разведывательных служб, Пентагона и, в меньшей степени, Госдепа, то там работают и служат достаточно компетентные и трезвые профессионалы. Но они беспомощны перед лицом облеченных властью невежественных провинциалов из американской глубинки. Уверен, в целом элиты в Вашингтоне, несмотря на антироссийскую трескотню, считают Россию не просто слабой страной в военно-политическом отношении, а страной деградирующей, с которой уже можно не считаться. Китай же воспринимается как государство, с которым пока можно не считаться. То есть имеет место момент, когда можно и нужно отказаться от всяких двусторонних или многосторонних ограничений и иметь полностью развязанные руки. При этом реальность состоит в том, что интегральная относительная мощь США в мире снижается. А в истории часто бывает так, что именно в период утраты своего могущества увядающий гегемон или сверхдержава становится особенно агрессивной. Это со всей очевидностью подтверждает тот неслыханный акт государственного бандитизма, который американцы совершили в ночь на третье января этого года.

— Но почему Россия вдруг стала казаться слабой? У нас, как и у них, тысячи ядерных боеголовок и сотни носителей…

— Создание нынешней системы контроля над стратегическими вооружениями есть результат действия нескольких уникальных и краткосрочных в исторической перспективе факторов. В семидесятых годах СССР на пике своей военной мощи и в условиях деморализации американской элиты после поражения США во вьетнамской войне смог на короткий период добиться военного паритета. В конце восьмидесятых — начале девяностых американцы были заинтересованы в том, чтобы юридически оформить обязательства коллапсирующего соперника. Сейчас весь концепт стратегического контроля утратил для США всякий смысл. Нужно признать, прежде всего для самих себя, что контроль над стратегическими ядерными вооружениями — это труп, который невозможно оживить. Только российская сторона в нем и заинтересована. Да и то лишь по идеологическим мотивам, поскольку это последний признаваемый США атрибут прежней советской великодержавности. И настойчивое и где-то даже заискивающе-просительное стремление сохранить этот сюжет в центре повестки дня есть проявление глубочайшего комплекса неполноценности, который начиная с периода десталинизации наша внешнеполитическая элита (и не только она) испытывает по отношению к США и который достиг апогея в момент поражения в холодной войне.

— Но есть и противоположная точка зрения, которая заключается в том, что США довольно долго не совершенствовали свои стратегические наступательные силы, прежде всего наземные. И теперь хотят это отставание наверстать, принимают программы модернизации на сотни миллиардов долларов…

— Никакого отставания США от России по стратегическим вооружениям не существует. Ни количественного, ни, тем более, качественного. И все фантазии на этот счет очень опасны. На самом деле США имеют превосходство и над Россией, и над любой державой мира как в стратегических, так и в обычных вооружениях. Надо понимать, что основу ядерного потенциала США составляют не МБР наземного базирования, а подводные атомные лодки типа Ohio с баллистическими ракетами. Эти высокотехнологичные субмарины отличаются очень высоким коэффициентом оперативного напряжения и боеготовности, они являются носителями до сих пор не превзойденных никем в мире ракет Trident II. Есть основания полагать, что Ohio остаются неуязвимыми и для российских, и для китайских противолодочных сил, а Trident II надежнее и точнее любой нашей морской ракеты аналогичного класса. Замечу, что РВСН, напротив, относительно уязвимы для первого внезапного массированного удара, как, впрочем, и наши стратегические подлодки. Почти уверен, что ни одна из них сейчас не ходит незамеченной, а американцы ее ведут еще из Североморска.

Более того, в США реализуется четкая программа развития морских сил, в соответствии с которой для замены Ohio будут построены новые подлодки типа Columbia. Причем головной корабль планируется ввести в строй в 2027 году. Что касается наземных стратегических сил, то сейчас они представлены МБР Minuteman III, но впоследствии их заменят новыми, более совершенными ракетами. Примерно по такому же пути пойдет и модернизации стратегической авиации. Бомбардировщики B-52, B-2 и B1-B где-то с 2025 года постепенно будут заменяться парком новых самолетов B-21. А для их вооружения уже создается малозаметная крылатая ракета и новые типы гиперзвукового оружия.

— Тем не менее именно Россия первой сделала гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал» и уже оснастила ими десять истребителей МиГ-31.

— Вот именно, у нас пока их всего десять штук. А у них будут сотни или даже тысячи таких ракет. Над американцами многие смеялись. Но США обладают колоссальной технологической и промышленной мощью, к которой нужно относиться очень серьезно, а не снисходительно-иронично, как это делают участники волшебных ток-шоу на федеральных каналах.

— А почему США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД)? Считается, что из-за Китая, который сделал почти две с половиной тысячи таких ракет. Но последние события говорят о том, что американцы все-таки могут разместить их в будущем и в Европе. Во всяком случае, брать на себя какие-то обязательства, что этого не будет, они не хотят.

— Выход США из ДРСМД не имеет прямого отношения к Китаю. Дело тут в другом. А именно в том, что современные информационные технологии достигли такого уровня, при котором ограничивать действие высокоточных средств поражения дальностью 500 километров означает искусственно снижать возможности ракетных систем, причем значительно. Естественно, США, как сторона, лидирующая в развитии высокоточного оружия, более всего стремились избавиться от связанных с этим договором ограничений. Так что крах ДРСМД был неизбежен.

Что же касается развертывания американских средств средней дальности в Европе, то вероятность этого, на мой взгляд, стопроцентная. Более того, уверен, что некоторые восточные европейцы, прежде всего поляки, не только предоставят свою территорию для размещения американских ракет, но и будут настаивать на этом. А на тихоокеанском театре военных действий США развернут свои ракеты средней дальности на широкой дуге от Гуама до Японии и Южной Кореи. Кроме того, неядерные ракеты такого класса будут размещены на надводных и подводных морских платформах.

— Как надо действовать России в этой ситуации?

— Россия должна отказаться от всех дискриминационных ограничений, в том числе прописанных в Режиме контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Более того, Москве следует резко снизить свою активность в части усилий по сохранению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). А в случае резкого ухудшения внешнеполитической обстановки и вовсе перейти к политике подрыва этого договора. По большому счету, США заинтересованы в максимальном уменьшении роли ядерного оружия, чтобы получить возможность реализовать в любом потенциальном конфликте свое экономическое и военное превосходство и вести победоносные неядерные агрессии. Соответственно, мы объективно заинтересованы в обратном. А конкретно — в максимизации роли ядерного оружия. Подобная тактика допускает пролиферацию ядерных технологий, которые в любом случае будут распространяться. Хотя бы просто потому, что это технологии семидесятилетней давности. И они более простые, чем технология создания современного авиационного двигателя или бортовой РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), например. Это лишь вопрос времени, когда такая заинтересованность будет осознана политическим руководством нашей страны и трансформирована в соответствующие доктринальные установки. Точно могу сказать, что места для контроля за вооружениями в таком российском ответе нет.

— А почему бы нам не вернуться к советской практике и не разместить аналогичные ракеты средней дальности в таких странах, как Никарагуа, Венесуэла, Куба?

— Это очень красивый ответ, но на практике, к сожалению, он нереализуем. Мгновенно начнется новый карибский кризис, блокада, и Россия ничего не сможет этому противопоставить. Иное дело Китай. Думаю, что когда-нибудь китайцы смогут в случае угрозы своей национальной территории повторить то, что сделал СССР.

— Уже не вызывает сомнений, что новым театром военных действий в ближайшем будущем станет космос. Какое оружие там будут размещать США? Бомбардировщики на базе X-47B с ядерными боезарядами, которые, судя по испытаниям, могут барражировать на орбите порядка двух лет?

— Именно в космосе США могут реализовать свое технологическое и экономическое преимущество, поэтому его милитаризация неизбежна. Это один из надежных способов девальвировать ядерный потенциал России и Китая и преодолеть таким образом своего рода позиционный тупик, который появился в связи с возникновением ситуации гарантированного взаимного уничтожения. Уверен, что если в течение тридцати лет в США не произойдет экономический крах, то они смогут создать и вывести на орбиту десятки платформ с гиперзвуковым ядерным оружием, которые будут висеть над территорией противника и в течение пятнадцати минут смогут его уничтожить. Так что будущая война продлится даже не сутки, а считанные часы.

— Как мы можем этому противостоять?

— Думаю, что в одиночку Россия не может противостоять США, хотя, наверное, наша страна еще очень долго будет в состоянии нанести США неприемлемый или очень ощутимый ущерб. Вполне возможно, что Россия сможет вывести аналогичные системы на орбиту, но это будет несопоставимо с американской группировкой. Симметричный ответ в данном случае бесполезен, во всяком случае полноформатный: мы никогда не угонимся за США, если брать количественные показатели таких платформ. Это расходы на уровне многих десятков, если не сотен миллиардов долларов.

— Но если не в одиночку, тогда с кем?

— Уверен, что вывод американского ударного вооружения в космос будет иметь очень сильные военно-политические последствия. Это, быть может, даже приведет к созданию формального военного союза между Китаем и Россией, поскольку только совокупный потенциал этих двух стран позволит дать американцам ответ и сохранить паритет. Иными словами, Китай привнесет в этот союз свои экономические и финансовые ресурсы, а Россия — пока еще сохраняющийся инновационный потенциал. Сейчас это кажется фантастическим, но к такому альянсу вполне могут присоединиться и другие государства, в том числе те, которые сейчас принято называть «западными». Например, Франция. Тем более что в демографическом отношении она к этому времени будет уже не очень западной. Кстати, уже мало кто помнит, но когда Рональд Рейган объявил о программе СОИ, то Франсуа Миттеран предупредил, что его страна примет меры и начнет НИОКР по поиску средств преодоления американской ПРО. И насколько могу судить, они действительно проводились и, вполне вероятно, проводятся сейчас.

— Но Китай вряд ли согласится быть в этом альянсе кошельком…

— Представьте, что над Пекином и Шанхаем все время находится группировка космических аппаратов, которая может уничтожить твою страну в течение четверти часа. Согласишься ты при таком раскладе сотрудничать с Россией? Думаю, что ответ очевиден.