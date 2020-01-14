Рынок США начал торговую неделю с рекордов

Фондовый рынок США завершил торговую сессию 13 января рекордными отметками индексов S&P 500 и Nasdaq, передает Финам. Остальные котировки продемонстрировали умеренный рост.

Аналитики уверены, что рынок акций держит во внимании предстоящие подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которое может состоятся 15 января. Ранее об этом заявлял президент США Дональд Трамп, который позже уточнил, что если подписание не состоится 15 января, то оно пройдет «вскоре после этой даты». Ожидается, что с этой целью в Вашингтон на этой недели прибудет вице-премьер Китая Лю Хэ.

Сегодня 14 января ожидаются квартальные отчеты крупнейших банков США, игроки пребывают в уверенности, что статистика также окажется рекордной.

Общий фон для сессий США складывается смешанным: европейские площадки в большинстве своем финишировали в минусе, а азиатские начали неделю в значительном плюсе.