Стали известны подробности первой части торговой сделки Китая и США

Согласно первой части торговой сделки, подписание которой должно пройти 15 января, Китай в течение двух лет должен закупить американских товаров из четырех отраслей на сумму около $200 млрд. Новость передает South China Morning Post, ссылаясь на собственные источники.

В документе закрепляется обязанность Пекина купить у США промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей – на $50 млрд, сельскохозяйственной продукции – на $40 млрд. Помимо этого согласно торговой сделке КНР должна потратить $35-40 услуги. Как ожидается, первая фаза договора будет подписана на этой неделе. С этими целями премьер Госсовета Китая Лю Хэ прибыл в Вашингтон. Сразу после подписания первой части договора США и Китай перейдут к обсуждению второй части сделки.

Напомним, в декабре 2019 года СМИ сообщили, что Пекин и Вашингтон достигли договоренностей по условиям заключения на первом этапе торгового соглашения между странами.