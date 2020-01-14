Украинцам предрекли рабское будущие

Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады – назвал украинский законопроект о рынке земли продажей страны. При этом он назвал возможное снятие моратория на продажу земли безумием, а день принятия «дьявольского плана» по продаже земли чёрным днём в истории государства, передаёт РИА Новости.

«Хочу всех вас поздравить, – подчеркнул парламентарий. – Осталось буквально немного времени, и мы вот-вот сумеем уехать в любую страну мира, потому что своей-то земли у нас больше не будет, так как мы её продадим».

Он также считает, что те жители Украины, которые останутся на проданной земле, могут устроиться рабами на плантациях.

Ранее сообщалось, что на 14 января украинский парламент запланировал второе чтение закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», снимающего мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Организации, представляющие интересы арендаторов сельхозземель и оппозиционных политических сил, провили в Киеве акцию протеста в «правительственном квартале», перекрыв несколько автомобильных дорог.