В Эстонии пожаловались на Россию «не оправдавшую надежд»

Надежды эстонцев, возникшие в 90-ых годах, на изменения в России не оправдалась, сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Политик отметила, что пик доверия к Москве достиг в Эстонии после «признания независимости республики при Борисе Ельцине».

«Эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так», - рассказала Кальюлайд изданию. Политик винит в происходящем «не народ России, а режим в государстве».

При этом глава Эстонии отметила, что на 100% доверяет НАТО, поскольку «альянс работает» и ни одно из государств – членов НАТО не подвергалось нападению. В этой связи она не разделяет позицию президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Ранее посольство России в Таллине обвинило эстонские власти в давлении на российское агентство Sputnik, что, по мнению дипломатов, свидетельствует о приверженности «высоким демократическим ценностям» лишь на словах.