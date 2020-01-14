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В Эстонии пожаловались на Россию «не оправдавшую надежд»

Москва, 14.01.2020

Надежды эстонцев, возникшие в 90-ых годах, на изменения в России не оправдалась, сообщила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Политик отметила, что пик доверия к Москве достиг в Эстонии после «признания независимости республики при Борисе Ельцине».

«Эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так»,  - рассказала Кальюлайд изданию. Политик винит в происходящем «не народ России, а режим в государстве».

При этом глава Эстонии отметила, что на 100% доверяет НАТО, поскольку «альянс работает» и ни одно из государств – членов НАТО не подвергалось нападению. В этой связи она не разделяет позицию президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Ранее посольство России в Таллине обвинило эстонские власти в давлении на российское агентство Sputnik, что, по мнению дипломатов, свидетельствует о  приверженности «высоким демократическим ценностям» лишь на словах.

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