В Иране прошли аресты подозреваемых по делу о крушении украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к катастрофе самолета украинских авиалиний, передает агентство РИА «Новости», ссылаясь на заявления официального представителя судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. Представитель правоохранительной системы не стал уточнять подробностей ареста.

Напомним, украинский авиалайнер Boeing 737 потерпел крушение 8 января в Тегеране. На борту самолета находилось в момент катастрофы 176 пассажиров и членов экипажа. Большинство погибших оказались гражданами Ирана и Канады. Позже президент Украины Владимир Зеленский озвучил несколько версий произошедшей трагедии, среди которых техногенная катастрофа и попадание ракеты. Позже Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing. Телеграммы с соболезнованиями главам Украины и Ирана направил президент России Владимир Путин.