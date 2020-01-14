В Литве предложили 10 дней праздновать «день взятия Москвы»

Депутат литовского Сейма Арвидас Анушаускас предложил со своей страницы в фейсбук отметить «юбилейный год» взятия Москвы польско-литовскими войсками в 1610 году, сообщает газета «Взгляд».

Он совершил экскурс в историю, рассказав, что «11 октября 1610 года литовско-польские войска вошли в Кремль, заняли все стратегические объекты, склады оружия».

«Я думаю, что, возможно, этот год станет хорошей возможностью для Литвы и Польши отметить вступление республиканских войск в Москву 410 лет назад», - пишет депутат, который уверен, что дату нужно «праздновать не менее 10 дней».

Издание уточняет, что своим постом в соцсети представитель Сейма отреагировал на высказывание представителя МИД Марии Захаровой о странности ситуации, когда Польша отказывается проводить памятные мероприятия приуроченные к 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецких захватчиков.

Напомним, в ходе «смутных времен» Кремль был занят польско-литовскими войсками, откуда в 1612 году захватчиков выбило ополчение под командованием Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, положив тем самым конец смуте.