В планах правительства России на 2020 год отсутствует закон о новых пенсиях

Российское правительство не включило в план по законопроектной деятельности на текущий год проект новой системы накопительных пенсий, сообщает РБК, ссылаясь на документ. Это означает, что новая система пенсий не будет вынесена для обсуждения в Госдуму в 2020 году, поясняет СМИ. Ранее сообщалось, что систему запустят с 1 января 2021 года.

Ожидается, что законопроекты о новой пенсионной системе будут дорабатываться с учетом поступивших замечаний от «заинтересованных ведомств и организаций», прокомментировали информацию в Минфине. И уже с уточнениями документы внесут в правительство.

Госдума рассчитывает рассмотреть весь пакет в весеннюю сессию, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В случае, если правительство не внесет документы, думцы рассмотрят их самостоятельно, поскольку «такая практика существует», добавил парламентарий. Он уточнил, что это произойдет в случае, если речь идет о «юридически корректном документе, отвечающем интересам граждан и экономики».