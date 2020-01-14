Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией

Артур Герасимов – депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» – заявил, что поездка Зеленского в Оман была не случайной.

В частности, он упомянул о «загадочных чартерах между Оманом и Россией». «Возникает вопрос: что же это было? Очень похоже на тайные переговоры», – цитирует депутат газета «Московский комсомолец».

При этом Герасимов считает, что Зеленский в ситуации со сбитым в Иране украинским Boeing повёл себя трусливо и безответственно. По словам депутата, глава «самостийно» сразу знал о причинах гибели украинского самолёта, но побоялся говорить о них.

Ранее сообщалось, что в партии Порошенко призвали найти «российский след» в авиакатастрофе в Иране. Об этом, в частности, заявила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной Раде Ирина Геращенко.