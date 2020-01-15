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Акции ММК сохраняют потенциал роста

Москва, 15.01.2020
По мнению аналитиков, акции Магнитогорского металлургического комбината остаются недооцененными относительно конкурентов. Благодаря взвешенной финансовой политике ценные бумаги компании - выгодный объект для инвестиций.
#Экономика
  • Акции ММК сохраняют потенциал роста

Справедливая стоимость одной акции ПАО <ММК> составляет 50,4 рублей, на 15% больше, чем актуальная цена по рынку (44,6 руб. на 13 января 2020 г.). К такому выводу пришли аналитики ГК <Финам>, рассчитав целевую стоимость компании на 2020 год по прогнозному мультипликатору EV/EBITDA. <Мы сохраняем рекомендацию <покупать> по этим ценным бумагам>, - считает аналитик <Финама> Алексей Калачев.

Это не первая положительная оценка акций ММК за последнее время. Так, в декабре 2019 года компания <Фридом Финанс> в своем Обзоре инвестиционных перспектив на 2020-й назвала ММК в числе российских компаний с наиболее надежными акциями.

В декабре 2019 г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings изменило прогноз по рейтингу ММК со <стабильного> на <позитивный> (с сохранением долгосрочного кредитного рейтинга на уровне <BBB->), отметив в пресс-релизе <возможность повышения рейтинга в случае, если Компания и дальше будет демонстрировать свою приверженность консервативной финансовой политике>.

Осторожная политика с сохранением низкого долга при высоких дивидендных выплатах - один из приоритетов ММК. <Дивидендная политика компании привязана к свободному денежному потоку и зависит от уровня долговой нагрузки, что исключает возможность существенного роста долга>, - сообщил представитель компании. По итогам девяти месяцев 2019 г. чистый долг компании сохранил отрицательную величину (-70 миллионов долларов США).

В то же время, представители компании позитивно оценивают перспективы на 2020 г. <Потенциал для сокращения дельты между рыночными ценами на металлопродукцию и стоимостью сырьевой корзины сильно ограничен, - считает представитель ММК. - По нашим ожиданиям, в 2020 году мы увидим частичное восстановление ценового коридора между мировыми ценами на металлопрокат и металлургическим сырьём>. В то же время, в компании подчеркивают, что показатель ценового коридора ММК устойчив в любых фазах ценовых циклов, и вне зависимости от ценовой конъюнктуры, существенных рисков для компании с точки зрения цен нет.

<Низкий уровень долга, а также основных мультипликаторов, рассчитанных на основании актуальной отчетности ММК, свидетельствуют о значительной недооценке компании относительно конкурентов. Эта недооценка сохраняется в том числе и в период отрицательной отраслевой динамики на фоне замедления мировой экономики и снижения спроса на сталь>, отмечает аналитик <Финама> Алексей Калачев. В то же время, напоминает он, в перспективе реализации инфраструктурных нацпроектов рост спроса на сталь внутри страны должен компенсировать сокращение внешнего спроса - что выгодно для ММК, ориентированного в первую очередь на внутренний рынок. В этой связи дальнейший рост акций компании выглядит реалистичной перспективой.

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