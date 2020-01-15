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Диетологи рассказали о пользе перекусов перед сном

Москва, 15.01.2020

Ложиться спать голодным не является неоспоримой пользой для организма, передает «МедикФорум», ссылаясь на диетологов. Врачи рекомендуют выбрать легкие, но питательные продукты и утолять ими голод перед сном.

Подойдет банановое пюре с тыквенными семечками, сообщают диетологи. Это блюдо повышает в крови мелатонин, что способствует хорошему сну. Тыквенные семечки снабжают организм белком, клетчаткой и цинком. Магний, которым богаты бананы, вызывает у организма состояние покоя и расслабление. Также в качестве последнего приема пищи подойдут плоды киви. Медики доказали, что ежедневное употребление киви улучшает качество сна. Также перед сном можно съест небольшую порцию фисташек, которые не только богаты антиоксидантами и растительным белком, но и являются еще одним источником мелатонина, способствующего крепкому сну.

Сытным перекусом, который не прибавит сантиметров на талии, является авокадо с яйцом. Смесь обогатит организм витаминами D, Е, К и магнием. Также перед сном полезно есть творог, который активизирует обмен веществ и делает мышцы крепче.

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