Хафтар озвучил условия для перемирия

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар потребовал за 90 дней полностью разоружить действующие в стране военизированные формирования, сообщает телеканал Al Arabiya.

Ранее военный отказался подписывать соглашение о перемирии на прошедших в Москве непрямых переговорах. Телеканал сообщает, что Хафтар уже проинформировал Москву о необходимости сложения оружия всеми военными группировками в Ливии в период от 45 до 90 дней. В целях контроля за ходом разоружения Хафтар потребовал создать специальную комиссию, куда вошли бы представители ЛНА и ООН.

Также в качестве еще одного условия подписания перемирия Хафтар называет исключение Турции из международных посредников в урегулировании ситуации в Ливии, а к роли посредников привлечь нейтральные государства, которые будут добиваться сохранения стабильности в стране.

Ранее сообщалось, что оппозиция Сирии, которая поддерживается Турцией направила на ливийскую территорию около двух тысяч боевиков, задачей которых является поддержка правительства национального согласия, засевшего в Триполи.