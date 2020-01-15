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Кудрин подсчитал стоимость «плана Путина», озвученного в Послании

Москва, 15.01.2020

На реализацию инициатив президента России Владимира Путина, озвученных им в ходе Послания Федеральному Собранию 15 января, потребуется 400-500 миллиардов рублей, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Эти деньги пойдут на предложенные главой государства  экономические и социальные изменения.

А именно, кардинальную смену системы государственной власти в стране, закрепление новых норм минимального размера оплаты труда, а также меры по улучшению демографической ситуации в стране, среди которых выплата маткапитала на первого ребенка в размере 466 417 рублей, на второго — в размере 616 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. При появлении в семье третьего ребенка государство берет на себя обязательства по погашению 450 тысяч рублей от ипотечного кредита.

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, комментируя предложения Путина, что денег на реализацию мер по маткапиталу в бюджете нет, но в целом в стране эти средства есть.

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