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Курс доллара: эйфория вокруг рубля подошла к концу

Москва, 15.01.2020
  • Курс доллара: эйфория вокруг рубля подошла к концу

КИРИЛЛ КУХМАРЬ/ТАСС

Российский рубль во вторник продолжил снижаться к доллару и евро на фоне фиксации прибыли игроками перед подписанием соглашения межу Вашингтоном и Пекином, которое запланировано на сегодня. Так, на вечерних торгах Московской биржи курс доллара составил 61,44 руб., что на 17 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Подорожала и единая валюта ЕС, которая торговалась по 68,34 руб., поднявшись на 7,25 коп.

Как считают эксперты, нацвалюта вчера дешевела к доллару и евро в условиях сниженной активности трейдеров, которые замерзли в ожидании подписания промежуточного торгового соглашения между США и КНР. Кроме того, доллар укреплялся на глобальном рынке после выхода позитивных данных по потребительской инфляции в США, показавшей в последнем месяце прошлого года максимальные темпы роста за последние 15 месяцев.

Между тем поддержку рублю вчера оказывала динамика рынка энергоносителей. Об этом, в частности, рассказал Богдан Зварич из Промсвязьбанка. При этом он отметил, что если рассматривать внутренние факторы, то ещё в понедельник рынок достаточно негативно воспринял данные по объёмам закупок валюты российским Минфином в рамках исполнения бюджетного правила.

«С учётом календарного фактора среднесуточные объёмы оказались довольно большими, что оказало давление на рубль - его котировки понесли потери. Но вчера, несмотря на это, динамика мощного снижения рубля всё-таки не получила продолжения. Было лишь незначительное укрепление доллара и европейской валюты. Если же говорить о прогнозе курса рубля на сегодня, то говорить о развороте преждевременно. По моему мнению, сопротивлением росту доллара является район отметки 61,7-62,00 руб.», – полагает Зварич.

Юрий Кравченко из «Велес Капитал», подчеркнул, что ещё утром во вторник на валютных площадках сохранялся аппетит трейдеров к риску, подкрепленный исключением Вашингтона Китая из списка валютных манипуляторов и хорошими данными по экспорту и импорту в Поднебесной. Но к вечеру большинство валют на развивающихся рынках торговались уже в минусе.

«Вероятнее всего оптимизм, связанный с ожиданиями подписания промежуточной торговой сделки между Пекином и Вашингтоном, уже почти отыгран на глобальных рынках, и положительный эффект от данного события постепенно сходит на нет. Поэтому к концу вчерашнего дня доллар продолжил повышаться к рублю, что в целом соответствовало преобладающей негативной динамике на рынках EM», – резюмировал он.

Антон Покатович «БКС премьер» предположил, что в среду курс доллара может формироваться в диапазоне 61,00-61,60 руб.

«Если рыночная эйфория несколько скорректируется после подписания промежуточного торгового соглашения, а инвесторы зафиксируют прибыль, то национальная валюта может продолжить движение вниз из зоны перекупленности», – считает эксперт.

Также он подчеркнул, что в ближайшие дни поддерживающее воздействие рублю со стороны налогового периода может быть нивелировано началом январских покупок валюты российским регулятором в увеличенных в сравнении с предыдущими месяцами объёмах.

В свою очередь Арсений Дадашев из Академии управления финансами и инвестициями считает, что рубль по-прежнему остаётся на высоких позициях, но коррекция в ближайшие дни может получить развитие, особенно учитывая чрезмерную перекупленность национальной валюты.

По его мнению, на данном этапе рубль также отыгрывает планы Минфина по увеличению объёмов покупки иностранной валюты.

«Что касается прогноза на ближайшие дни, то в краткосрочной перспективе доллар наверняка продвинется немного выше, но остановится возле отметки в 62,00 руб., так как сейчас его восходящий потенциал всё-таки ограничен», - резюмировал Дадашев.

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