Мутко прокомментировал отставку правительства

И.о. вице-премьера Виталий Мутко прокомментировал отставку российского правительства. По его словам, решение которое сегодня принял Дмитрий Медведев вызвана запросом общества на изменения.

«В сегодняшнем послании президента было поставлено много важнейших задач, – цитирует Мутко ТАСС. А это большой вызов, запрос на изменения, к которым надо выходить с новыми подходами».

Кроме того, он рассказал, что на четверг запланировано заседание Кабмина. И по его словам, оно состоится.

«На нём мы поведём окончательные решения. Но хочу отметить, что все мы продолжаем трудиться, исполнять обязанности пока не будет сформирован новый состав Кабинета министров», – подчеркнул и.о. вице-премьера.

Также Мутко заявил, что нынешний состав российского правительства проделал огромную, плодотворную работу, запустив нацпроекты, перевыполнив показатели по расселению аварийного жилья, приступив к решению такой важного вопроса, как проблема обманутых дольщиков.

Ранее сообщалось, что что правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым уходит в отставку. До формирования нового Кабинета Владимир Путин попросил членов Кабмина исполнять свои обязанности в полном объёме.

Кроме того, он предложил Медведеву занять должность заместителя председателя Совета Безопасности.