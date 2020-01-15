Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

Минск не устраивают условия Москвы по поставкам нефти, в этой связи правительство Белоруссии сейчас ищет альтернативные маршруты поставок сырья, сообщает РИА «Новости».

В качестве вариантов рассматривается транспортировка из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины. В Москве уверены, что предлагают Белоруссии хорошие условия, а президент страны Лукашенко оказывает давление на Россию в этом вопросе ради сохранения власти.

Правительство Белоруссии уже разослало предложения по сотрудничеству вышеперечисленным странам, коммерческие службы НПЗ ведут переговоры, рассказал вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Он также сообщил об отсутствии подвижек в переговорах с Москвой по выплате премии российским нефтяным компаниям. Договоренность об этом была достигнута в 2011 году, однако, из-за российского налогового маневра нефть для белорусских компаний значительно выросла в цене, и будет продолжать расти. Крутой уверен, что Россия будет продолжать бороться за белорусский рынок нефти, поскольку на Белоруссию приходится около 10% российского нефтяного экспорта.