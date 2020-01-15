Не газом единым

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), доходы РФ от экспорта природного газа за январь-ноябрь 2019 года снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 15,4% — до 37,739 млрд долларов. В отчетный период упали и доходы и от экспорта нефти - на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили 111,589 млрд долларов.

Сам экспорт природного газа за одиннадцать месяцев снизился на 1,6% — до 199 млрд кубометров, хотя ближе ко концу года последовал коррекция вверх. В то же время доходы РФ от экспорта СПГ за указанный период выросли в 1,5 раза в годовом сопоставлении, до 7,648 млрд долларов. Экспорт же СПГ вырос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 61,8 млн кубометров.

Что касается нефти, то, несмотря на падение доходов от экспорта, сам экспорт сырья в январе-ноябре вырос на 3,8%, до 245,842 млн тонн.

Экспорт нефтепродуктов в январе-ноябре снизился на 7% — до 128,914 млн тонн, в денежном выражении — на 15,9%, до 60,731 млрд долларов. Но в ноябре наметился рост по отношению октябрю.

В первую очередь, объясняет директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, снижение доходов от экспорта газа влияет на результаты «Газпрома». Учитывая грядущие траты компании на завершение проекта «Северный поток — 2», картина вырисовывается не самая благоприятная именно для газовой монополии. Если говорить о причинах снижения доходов от продажи газа, то, по словам аналитика, это связано со многими факторами.

В их числе чрезмерно высокие запасы газа в европейских ПХГ плюс теплая осень снизили потребность в больших объемах экспорта из России, помимо этого сказывается конкуренция с СПГ, доля которого на европейском рынке растет в том числе и за счет запуска новых мощностей НОВАТЭКа. Учитывая все эти факторы, средняя цена продаж трубопроводного газа снизилась и отсюда соответственно упали и доходы. С другой стороны, нельзя не учитывать то, что доходы от продажи того же СПГ за обозначенный период выросли в 1,5 раза составив 7,6 млрд долл, что добавляет оптимизма.

В январе нового года объемы экспорта трубопроводного газа еще больше упали по тем же самым причинам, что также может влиять на будущий финансовый результат, считает Дмитрий Жарский. С другой стороны на зачет по всему году это вряд ли окажет серьезное влияние. Очевидно что экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье новых рекордов не покажет, но его доля на самом крупном рынке сбыта останется по-прежнему значительной.

Если говорить о ситуации с продажей нефти и нефтепродуктов за рубеж, то здесь серьезного влияния на доходы бюджета снижение показателей не окажет, поскольку у нас продолжает работать бюджетное правило. По нему на расходы государства направляется только та часть нефтегазовых доходов, которая поступает при базовой цене на нефть в размере 40 долл. за баррель. В этом плане у российского бюджета все очень хорошо, поскольку стоимость барреля не опускалась ниже 50 долл. за баррель.

Помимо этого, добавляет Дмитрий Жарский на руку сыграла сделка ОПЕК+ которая только подогревала нефтяные цены. Так в общей сумме за три года бюджет РФ получил 6,2 трлн рублей сверхдоходов, направленных в резервы, часть из которых будет использована на цели нацпроектов. Иными словами, все эти низкие показатели по нефти и газу не могут оказать серьезного влияния на экономическую стабильность России

Недополученные доходы связаны больше с конъюнктурными колебаниями цен, чем с объёмами, говорит, в свою очередь, шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв: экспортные объёмы по газу упали всего на 1,6%, а не на 15%. Очевидно, по нефти наверняка как-то учтены в финансовом результате и издержки из-за разовой истории с загрязнением, считает он.

И, например, за ноябрь, когда пики по расходам миновали, на те же 1,8% восстановились и объёмы, а доходы формально приросли за месяц на 14,1%, отмечает он. Большим колебаниям в зависимости от конкретных заключённых контрактов на поставки подвержена и выручка от продажи за рубеж СПГ, хотя в целом это для России за последние годы всё равно дополнительные доходы.

«Что же до влияния на массовых потребителей и на темпы экономического роста, то привычным уже заблуждением считал бы саму концепцию, что чем больше денег собрано в бюджетную "кубышку", тем якобы лучше будет для экономики. Рост не может насаждаться исключительно сверху, раздачей или распределением бюджетных денег, которые сперва государство с избытком соберёт с бизнеса или с населения», — подчеркивает аналитик.