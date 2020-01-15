Отставка правительства «напрягла» рынок акций

Российский рынок был крайне волатилен в среду, 15 января. Важные события на политической арене страны заставили попрыгать котировки российских акций. Заявление об уходе правительства в отставку резко понизило индексы Мосбиржи и РТС. Тем не менее, к концу сессии «рублевый» индекс подрос на 0,09% до 3132,63 пунктов. «Долларовый» показатель не смог приблизиться к установленному утром годовому максимуму и упал на -0,17% до 1602,29 пунктов.

Акции «Аэрофлота» выросли на 2,03% на фоне поручения президента РФ Владимира Путина о создании авиакомпании, специализирующейся на пассажирских перевозках на Дальний Восток. Направление проблематичное, и снятие части «социальных» функций с «Аэрофлота» может повысить его рентабельность.

Положительную динамику продемонстрировали акции «Газпрома» (+0,52%), «Лукойла» (+0,49%), «Ростелекома» (обыкновенные +3,63%, привилегированные +4,46%) и акции МТС (+0,43%). Возобновился рост акции «Мечел» (обыкновенные +6,62, «префы» +2,06%)

Акции «Сбербанка», несмотря на положительные новости по финансовой отчетности по итогам 2019 года (чистая прибыль выросла на 11,2% до 870,1 млрд рублей по РСБУ), пошли вниз на -1,06%. В лидерах падения оказались обыкновенные акции «Россетей» (-1,28%), обыкновенные акции «ФСК ЕЭС» (-1,35%).

Нефть Brent по состоянию на 19:15 мск упала на 1,13% до значения 63,77 доллара за баррель. Российская валюта на этом фоне падает — до 61,58 рублей за доллар.