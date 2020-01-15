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Правительство Медведева подало в отставку

Москва, 15.01.2020

Правительство России во главе с премьер-министром уходит в отставку. Об этом завил глава Кабмина Дмитрий Медведев. В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава правительства сообщил, что в послании российского лидера Федеральному собранию был обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию.

По его словам, в этом контексте очевидно, что члены нынешнего правительства, должны предоставить Путину возможность принимать все необходимые решения для этого.

«В этих условиях было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ Кабинет министров в полном составе подал в отставку», – сказал Медведев.

В свою очередь Владимир Путин попросил членов Кабмина исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

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