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Президент РФ предложил передать Госдуме право по формированию правительства

Москва, 15.01.2020
  • Президент РФ предложил передать Госдуме право по формированию правительства

ТАСС

Российский лидер Владимир Путин предложил в ходе оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьер-министра, передает ТАСС.

«Это большая ответственность», - отметил глава российского государства. Он напомнил, что премьер согласно Конституции назначается Президентом страны, а дума только одобряет.

Помимо этого Путин в ходе Послания предложил доверить депутатам миссию по утверждению не только главы кабмина, но и его заместителей и федеральных министров. Путин отметил, что их кандидатуры глава государства будет не вправе отклонить. Однако глава государства должен сохранить за собой право отстранять главу правительства и министров. В целом, отметил президент, Россия должна оставаться сильной президентской республикой.

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