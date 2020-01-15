Прогноз погоды на зиму 2020: будет холодно и снежно – синоптики рассказали, когда ждать похолодание

Этой зимой в России ещё обязательно будет холодно и снежно. Такой прогноз дал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии геофизического факультета МГУ Александр Кислов. По его словам, зимняя погода на территорию Русской равнины наступит при изменении системы, которая в настоящее время держится на устойчиво низком атмосферном давлении, благодаря чему, в Европейскую Россию закачивается влажный тёплый воздух.

Данная система является проявлением планетарных волн в атмосфере. Эти волны перемещаются, и, возможно, система также сдвинется с места, после чего мы попадём на её другую сторону. Вот тогда на Русскую равнину и обрушатся холодные потоки. Поэтому, метеоролог уверен, что до конца зимы-2019/2020 будет ещё холодно и снежно.

С ним согласны и его коллеги, которые поясняют, что тёплые зимы в последние 30-40 лет стали нормой не только для Западной Европы, но и для России, а связанно это с нахождением в юго-западных потоках определенной системой циркуляции воздуха над Атлантикой и Старым Светом.

Это, так называемая положительная стадия Североатлантической осцилляции. Другими словами, сейчас наблюдается непостоянство климата на севере Атлантического океана. Почему эта фаза стоит сейчас так безнадежно долго, метеорологи объяснить пока не могут. Несмотря на это, они предполагают, что холодные воздушные массы могут накрыть большую часть России в конце января – начале февраля, после чего в нашу страну вернётся классическая русская, а не европейская зима.

Прогноз погоды на на месяц в Центральном федеральном округе

Так, по прогнозу синоптиков, в конце января может существенно похолодать в Ярославской, Тверской, Смоленской и Брянской областях. Пока здесь плюс 2-5 и осадки в виде дождей. Но начиная с 20 января столбики термометров ежесуточно начнут снижаться примерно на 1-2 градуса и уже к 25-26 числа погодные градусники будут показывать минус 9-11. Ещё холоднее станет здесь в начале февраля, когда воздух может остыть в ночные часы до минус 13-15. При этом прогнозируются снегопады и усиление ветра.

В Рязанской, Владимирской, Ивановской и Костромской областях зимняя стужа, по прогнозу синоптиков, наступит чуть раньше. Здесь уже 19-20 января могут ударить приличные морозы – до минус 10. Зато в начале февраля будет немного теплее чем у соседей, зато более снежно. Например, в Костромской области при обильном снегопаде в период с 1 по 14 февраля средняя дневная температура составит примерно минус 5-7.

Погода в Сибири. Прогноз на 30 дней.

А вот в Сибирском федеральном округе уже сейчас солидно подморозило. В частности, в Омской области, вчера столбики термометров опускались до минус 12. Ещё холоднее станет 16 января. Так, ночью ожидается минус 13-17, при прояснении возможно похолодание до минус 23. Днём воздух прогреется до 7-11 градусов ниже нуля. В тёмное время суток возможен небольшой снег, днём преимущественно без осадков. До конца месяца здесь также, как и в соседних Томской и Новосибирской областях синоптики прогнозируют климатические качели с температурными перепадами от минус 4 до минус 20 и обратно. Более стабильная и морозная погода, по прогнозу синоптиков, ожидается в последнем месяце календарной зимы. По данным метеорологов, в период с 1 по 14 февраля погодные градусники будут стабильно показывать в Алтайском крае – минус 11-12, в Новосибирской области – минус 12-13, в Томской и Омской областях – минус 13-15, в Красноярском крае и Кемеровской области – минус 14-17.

Погода в Москве на 30 дней. Точный прогноз синоптиков

По прогнозу синоптиков, аномально тёплая зима закончится в Москве в середине следующей недели, а уже с четверга, 23 января в столичном регионе подморозит до минус 7-8. Понижение температурного фона будет сопровождаться сильной метелью, которая ожидается в конце января из-за столкновения тёплых/влажных атмосферных фронтов, которые продвигаются из Атлантики, и холодных/сухих воздушных масс с севера России.

В начале февраля в столичном регионе станет немного спокойнее, осадков и сильного ветра почти не ожидается, при этом в первой декаде месяца температура воздуха будет держаться на уровне минус 4-6. После 11 февраля в Москву придёт очередная оттепель, а настоящая русская зима больше уже не вернётся.

Ранее сообщалось, что специалисты Гидрометцентра заявили, что на этой неделе будет перекрыт температурный максимум, который держится в Москве уже почти 100 лет. По прогнозу метеорологов, новый рекорд может быть установлен в российской столице 16 января. Ожидается, что в этот день столбики термометров поднимутся до 4-5 градусов выше нуля. Прежний рекорд для 16 января держится с 1925 года – тогда воздух прогревался до плюс 3,1.