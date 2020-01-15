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Прогноз погоды: такого не было почти 100 лет – синоптики о погоде в Москве

Москва, 15.01.2020
  • Прогноз погоды: такого не было почти 100 лет – синоптики о погоде в Москве

Сергей Бобылев/ТАСС

Январская погода продолжает удивлять своим аномально высоким температурным фоном. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие несколько дней отклонение от климатической нормы в большинстве регионов страны составит фантастические 12 градусов. Ожидаются и новые температурные рекорды.

Прогноз погоды в Москве. Такого не было почти 100 лет

Специалисты Гидрометцентра заявили, что на этой неделе будет перекрыт температурный максимум, который держится в Москве уже почти 100 лет. По прогнозу метеорологов, новый рекорд может быть установлен в российской столице 16 января. Ожидается, что в этот день столбики термометров поднимутся до 4-5 градусов выше нуля. Прежний рекорд для 16 января держится с 1925 года – тогда воздух прогревался до плюс 3,1.

Сегодня в Москве также тепло – столичный регион продолжает находиться на периферии антициклонического фронта. Поэтому при облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается.

Максимальная температура воздуха в Москве составляет плюс 3, фиксируется западный ветер с редкими порывами до 10-12 метров в секунду. Атмосферное давление к середине дня составило 753 мм рт. ст., относительная влажность воздуха около 80%.

Советы медиков москвичам и гостям столицы

Погода в Москве, согласно медицинской оценке и влиянию на самочувствие, сохраняется биотропная. Как объяснят специалисты, это обусловлено термическим дискомфортом, повышенной влажностью, выраженным дефицитом кислорода в воздухе на фоне колебаний атмосферного давления.

Специалисты поясняют, что такая погодная обстановка не может стать причиной болезни, но, способна вызвать дискомфорт у метеозависимых и пожилых людей, а также граждан, страдающих недугами дыхания и сердечно-сосудистой системы. Но и практически здоровые люди, не реагирующие на перепады метеопараметров, также могут отмечать ухудшение самочувствия, снижение активности и симптомы вегетативных нарушений.

Им медики рекомендуют соблюдать режим труда и отдыха, отказаться от приёма спиртных напитков, энергетиков и сигарет, больше отдыхать, совершать пешие прогулки, принимать контрастный душ и строго выполнять рекомендации лечащих врачей.

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