Путин: маткапитал будет выплачиваться с рождением первого ребёнка

В ходе ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, которое проходило в столичном «Манеже», глава российского государства продлил программу маткапитала до конца 2026 года. При этом с 1 января этого года маткапил будет выплачиваться за рождение уже первого ребёнка.

По словам Путина, главная цель маткапитала – помочь семьям, принимающим решение о рождении не только второго, но и первого ребёнка.

«Поэтому уже при рождении первого ребёнка семья получит материнский капитал в его сегодняшнем объёме. С 1 января этого года материнский капитал составит 466 тыс. 617 руб.», – подчеркнул президент.

При этом он пояснил, что если в семье уже есть ребенок, то после рождения второго маткапиал будет предоставляться уже в новом, увеличенном размере. Кроме того, как подчеркнул Путин, при рождении третьего ребёнка, государство погасит за семью 450 тыс. руб. её ипотечного кредита.