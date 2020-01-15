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Путин: маткапитал будет выплачиваться с рождением первого ребёнка

Москва, 15.01.2020

В ходе ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию, которое проходило в столичном «Манеже», глава российского государства продлил программу маткапитала до конца 2026 года. При этом с 1 января этого года маткапил будет выплачиваться за рождение уже первого ребёнка.

По словам Путина, главная цель маткапитала – помочь семьям, принимающим решение о рождении не только второго, но и первого ребёнка.

«Поэтому уже при рождении первого ребёнка семья получит материнский капитал в его сегодняшнем объёме. С 1 января этого года материнский капитал составит 466 тыс. 617 руб.», – подчеркнул президент.

При этом он пояснил, что если в семье уже есть ребенок, то после рождения второго маткапиал будет предоставляться уже в новом, увеличенном размере. Кроме того, как подчеркнул Путин, при рождении третьего ребёнка, государство погасит за семью 450 тыс. руб. её ипотечного кредита.

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